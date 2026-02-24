VIDEO. Conferința națională RO 3.0 “Steps For Tomorrow – Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții”

Conferința națională RO 3.0 “Steps For Tomorrow – Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții” va avea loc marți, 24 februarie 2026, de la ora 09:30 la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, etaj 2, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist la Antena 3 CNN.

Conferința RO 3.0 “Steps For Tomorrow – Leadership & Growth. Competitivitate, inovație și investiții” este conferința dedicată celor care construiesc, finanțează și scalează viitorul economic al României. Un punct de întâlnire între decidenți, investitori, companii inovatoare și lideri de business interesați de oportunitățile reale dintr-o economie aflată în transformare.

Evenimentul abordează poziționarea României în viitorul buget al Uniunii Europene și modul în care noile priorități europene pot genera oportunități concrete de investiții, proiecte strategice și parteneriate public – private. Vom discuta despre reconfigurarea planurilor naționale de investiții, stabilitatea cadrului economic și recâștigarea încrederii – elemente esențiale pentru capitalul privat.

RO 3.0 pune accent pe România ca hub regional, pe marile proiecte care redesenează harta investițională a Europei Centrale și de Est, pe accesul la finanțare, productivitate și extinderea pe noi piețe. Inovarea, digitalizarea și integrarea inteligenței artificiale devin avantaje competitive pentru companiile care aleg să investească și să se dezvolte aici.

Conferința este despre scalare, competitivitate și impact: despre cum capitalul, leadershipul și inovația pot transforma România într-o destinație predictibilă și atractivă pentru investiții pe termen lung.

RO 3.0 – locul unde strategiile publice întâlnesc capitalul privat, iar ideile devin creștere.

Subiecte de dezbatere:

Poziționarea României în negocierile privind viitorul buget al UE

Reconfigurarea planurilor naționale de investiții în noul context European

Poziționarea României ca jucător regional – marile proiecte publice și private ne așază în centrul hărții Europei

Recâștigarea încrederii – obiectiv prioritar pentru relansarea economică

Scenarii România 2030 și reziliența economică

De la planificare la implementare: investiții și productivitate

Cucerirea de noi piețe – sporirea competitivității

Noi generații de lideri și antreprenori – deschidere către modelele globale

Inovarea și integrarea AI în economie

Cu ce bani pot fi susținute viitoarele planuri de investiții – soluții eficiente

Speakeri și invitați:

Tánczos Barna, Viceprim-ministru, Guvernul României Alexandru Nazare, Ministrul Finanțelor Daniel – Cătălin Zamfir, Președinte Comisia economică, industrii și servicii, Senatul României Bogdan Chiriţoiu, Preşedintele Consiliului Concurenţei Ștefan – Radu Oprea, Secretar General al Guvernului Roxana Mînzatu, Vicepreședintă executivă Comisia Europeană I Drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire Leonardo Badea, Prim-viceguvernator și Membru în Consiliului de administrație al BNR Florian Jianu, Președinte IMM România George Agafiței, Director Afaceri Instituționale și Reglementări PPC România Roxana Pîntea, Director External Affairs, Philip Morris România Cristian Erbașu, CEO Construcții Erbașu Cristian Todea, Deputy CEO Nova Power & Gas Cristian Hubati, Membru Directorat OMV Petrom, responsabil pentru Explorare și Producție

Transmisia live a evenimentului va începe la ora 09:30, marți, 24 februarie 2026, pe antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook ale Antena 3 CNN, IncomeMagazine și Jurnalul iar fragmente ale dezbaterii vor fi preluate live pe postul TV Antena 3 CNN.

Intrarea la eveniment se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.