Conferința Națională România Inteligentă „Acasă, fără riscuri – Autoritate și responsabilitate în asigurarea locuințelor împotriva dezastrelor”, organizată de Antena 3 SA în parteneriat cu PAID România, va avea loc miercuri, 22 octombrie 2025, ora 09:30, la Centrul de Conferințe Antena 3 CNN, The Mark, Clădirea Turn, București și va fi moderată de Adrian Ursu, jurnalist Antena 3 CNN.

Conferința aduce în atenție una dintre cele mai importante teme de interes public: protecția locuințelor împotriva dezastrelor naturale și responsabilitatea comună a autorităților și cetățenilor în fața riscurilor.

Evenimentul are loc în contextul Zilei Internaționale pentru Reducerea Riscului la Dezastre, o zi dedicată conștientizării și promovării acțiunilor preventive menite să reducă vulnerabilitatea comunităților.

Într-un moment în care România se confruntă tot mai des cu efectele dezastrelor naturale – cutremure, inundații sau alunecări de teren – conferința își propune să ofere o platformă națională de dialog și soluții, reunind reprezentanți ai autorităților centrale și locale, ai industriei de asigurări, ai mediului academic și ai societății civile.

Teme de discuție:

– Asigurările obligatorii pentru locuințe – varianta eficientă de protecție în fața dezastrului financiar

– Creșterea procentului de imobile asigurate PAD – propuneri și soluții

– Rolul autorității locale în comunicarea cu deținătorii de imobile

– Bonificație, avertisment sau amendă – ce poate mobiliza mai rapid?

– Harta zonelor de risc se extinde – cât de pregătită este populația?

– Comunicarea interinstituțională și acțiunea comună – esențiale pentru a preveni efectele dezastrelor

– Campaniile de informare publică – vitale pentru scăderea expunerii populației la risc

– Asigurătorii – ajutorul cel mai direct în cazul unei catastrofe

Conferința este organizată de Antena 3 SA, iar postul de televiziune Antena 3 CNN, parte a Intact Media Group, va prelua live tronsoane din dezbatere. Evenimentul face parte din platforma de comunicare „România Inteligentă” și va fi transmis integral live pe: antena3.ro, jurnalul.ro, incomemagazine.ro și pe paginile de Facebook:

Participarea se face pe bază de invitație și confirmare prealabilă.