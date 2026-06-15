Consiliul Concurenţei analizează preluarea Garanti Bank de către Raiffeisen Bank

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care Raiffeisen Bank SA intenţionează să preia Garanti Bank SA şi Motoractive IFN SA, precum şi Motoractive Multiservices SRL, societate deţinută de Motoractive IFN S.A.

În conformitate cu prevederile Legii concurenţei nr. 21/1996, această tranzacţie trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei. Autoritatea de concurenţă va evalua operaţiunea în vederea stabilirii compatibilităţii acesteia cu un mediu concurenţial normal şi va emite o decizie în termenele prevăzute de lege, se arată într-un comunicat de presă al Autorităţii de Concurenţă.

Raiffeisen Bank S.A., filială a Raiffeisen Bank International AG, furnizează o gamă largă de produse şi servicii financiare destinate atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.

În ceea ce priveşte Garanti Bank SA, aceasta face parte din Grupul Garanti BBVA România şi oferă servicii bancare pentru clienţii persoane fizice şi juridice. Motoractive IFN SA face parte din grup, fiind o instituţie financiară nebancară care furnizează, sub brandul Garanti BBVA Leasing, soluţii de leasing financiar pentru vehicule, echipamente şi bunuri imobiliare.

În acelaşi timp, Motoractive Multiservices S.R.L. oferă servicii de administrare şi management al flotelor, sub brandul Garanti BBVA Fleet Management, precizează Consiliul Concurenţei.

Eventualele observaţii şi puncte de vedere pot fi transmise Consiliului Concurenţei, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, prin e-mail sau prin poştă.