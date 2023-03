Consiliul Concurenței: : Avizăm HG de plafonare a preţurilor RCA, dar avem recomandarea să avem o limitare şi la costul reparaţiilor

Consiliul Concurenţei avizează proiectul de Hotărâre de Guvern privind plafonarea preţurilor, singura recomandare fiind să existe o limitare şi la costul reparaţiilor, a declarat, miercuri, pentru Agerpres, preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu.

„O să dăm avizul în această după-amiază şi vom spune în esenţă ceea ce am şi declarat public până acum: că suntem de acord în principiu cu plafonarea, că se justifică, dat fiind şocul ăsta în piaţă cu o companie cu 30% cotă de piaţă, deci aproape unul din trei şoferi va trebui să schimbe compania la care are poliţa de asigurare. Şi atunci are sens să venim cu o măsură de plafonare pe câteva luni„, a spus Chiriţoiu.

El a subliniat că este bine că se plafonează nu numai preţul la poliţa RCA, ci şi elementele de cost care duc la acel preţ, dar că ar trebui să existe o limitare şi la costul reparaţiilor.

„Este bine că nu plafonăm numai rezultatul final, poliţa RCA, ci şi elementele de cost care duc la preţul acela, pentru că nu poţi să plafonezi numai rezultatul, fără să te uiţi la componentele acelui rezultat. Da, e bine că avem o limitare stabilită la comisioanele pe care le au brokerii, avem o limitare la costul maşinii de înlocuire, la chiria pe zi pentru maşina de înlocuire. Dar, pe aceeaşi logică, ar trebui să avem o limitare şi la costul reparaţiilor, atât la piese cât şi la manoperă. Aceasta e singura noastră recomandare. Deci, avizăm acest această Hotărâre de Guvern de plafonare, dar avem recomandarea s-o extindă, să includă şi costul reparaţiilor„, a explicat preşedintele Consiliului Concurenţei.

Acesta a subliniat că scopul plafonării este acela de a linişti lucrurile, de a trece panica şi companiile să îşi poată face calcule.

„Deci tocmai asta este ideea: plafonăm acum ca să n-avem acum o explozie de preţuri şi aşteptarea este ca, în câteva luni, lucrurile se aşeze, să se calmeze şi atunci când se termină perioada de plafonare să n-avem o explozie a preţului„, a punctat Chiriţoiu.

Întrebat dacă ar fi putut Consiliul Concurenţei să intervină, astfel încât companiile de asigurări să nu ajungă la cote de piaţă mari, de 30-40%, Bogdan Chiriţoiu a precizat că legea nu permite instituţiei să pună limite şi este bine că nu permite aşa ceva.

„Ar fi straniu să vină statul, prin Consiliul Concurenţei, să-i spună unui client ‘Nu ai voie să cumperi produsul pe care îl vrei tu. Ţie îţi place produsul ăla, dar eu îţi spun că firma are destui clienţi şi nu are voie să aibă mai mulţi’. Aşa ceva nu există nicăieri în Europa, pentru că este absurd. Într-adevăr, nu lăsăm firmele foarte mari, care au cote de piaţă de 30-40%, să cumpere alte firme ca să devină şi mai mari. Dar dacă un client vrea să lucreze cu o anumită firmă, nu avem cum să îl oprim. Aceste firme sunt atractive pentru că au preţuri mici. Preţul mic, în sine, nu este un lucru rău. Este rău doar dacă este atât de mic încât compania nu mai face faţă riscurilor pe care şi le-a asumat. Insolvenţele sunt legate, în principal, de capitalul de care dispun firmele, astfel încât să acopere riscurile pe care şi le asumă„, a explicat preşedintele autorităţii de concurenţă.

El a menţionat că ceea ce s-a întâmplat în cazul City Insurance a fost determinat de faptul că avea preţuri foarte mici, ca să atragă clienţi, după care nu îşi plătea datoriile către parteneri (service-uri etc.) pentru că nu avea banii necesari.

„Acesta este rolul reglementatorului: să verifice dacă companiile au suficient capital„, a punctat Chiriţoiu.