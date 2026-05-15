Președintele Nicușor Dan – consultări cu partidele parlamentare privind formarea unui nou guvern, luni, la Palatul Cotroceni

Președintele Nicușor Dan va avea, luni, la Palatul Cotroceni, consultări cu partidele parlamentare privind formarea unui nou guvern, informează Administrația Prezidențială.

În temeiul prevederilor art. 103 alin. (1) din Constituția României, președintele României, Nicușor Dan, va invita la Palatul Cotroceni președinții și reprezentanții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, arată sursa citată.

Consultările vor avea loc după următorul program:

Ora 09:00 – Partidul Social Democrat (PSD);

Ora 10:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 11:00 – Partidul Național Liberal (PNL);

Ora 12:00 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 – Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR);

Ora 14:00 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale;

Ora 15:00 – Partidul S.O.S. România (SOS);

Ora 16:00 – Partidul Oamenilor Tineri (POT).

Președintele Nicușor Dan a afirmat, pe 5 mai, că va începe consultări informale cu partidele politice pentru formarea unui nou guvern, după ce moțiunea de cenzură împotriva Cabinetului Bolojan a trecut de Parlament, și a asigurat că la finalul discuțiilor va exista un guvern pro-occidental.

El a spus că exclude scenariul alegerilor anticipate și a subliniat că un nou guvern va fi numit ‘într-un termen rezonabil’.

Șeful statului a reiterat, marți, că actuala criză politică internă se va rezolva ‘într-o direcție pro-occidentală’ și într-un interval de timp pe care îl consideră relativ scurt.

Declarațiile au fost făcute atunci în cadrul unei conferințe de presă comune cu președintele Poloniei, Karol Nawrocki, înainte de Summitul București 9 (B9).

‘Criza politică internă se va rezolva într-o direcție pro-occidentală și într-un termen pe care îl apreciez destul de rapid. Nu există vreun risc ca România să se abată de la această direcție pro-occidentală’, a afirmat șeful statului.

Întrebat despre posibilitatea organizării de alegeri anticipate, președintele a spus că un astfel de scenariu este ‘complicat’ din punct de vedere constituțional.

‘Nu am avut alegeri anticipate după 1989 și de aceasta excludem acest scenariu’, a explicat Nicușor Dan.