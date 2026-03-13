Coreea de Sud plafonează prețurile la combustibili

Guvernul sud-coreean a anunțat joi implementarea, începând de la miezul nopții, a unui plafon pentru prețurile angro ale combustibililor, pentru a stopa creșterea lor semnificativă de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, informează AFP.

Este pentru prima dată, după 1997, când a patra mare economie a Asiei ia o astfel de măsură.

Coreea de Sud este puternic dependentă de importurile de hidrocarburi, în special din Golful Persic, iar Guvernul de la Seul a anunțat că încearcă să găsească surse alternative de aprovizionare din cauza blocării Strâmtorii Ormuz.

‘Guvernul a decis să ia măsuri instituționale pentru a stopa creșterea recentă a prețurilor interne ale combustibililor, provocată de situația din Orientul Mijlociu’, a informat Ministerul Energiei de la Seul într-un comunicat de presă.

Plafonul se aplică prețurilor percepute de rafinării de la distribuitori și benzinării, nu prețului de vânzare cu amănuntul la pompă.

‘Prețul maxim inițial (…) a fost stabilit la 1.724 de woni (1,70 dolari) pe litru de benzină obișnuită și 1.713 woni pe litru de motorină’, în ambele cazuri fiind vorba de prețuri mai mici decât prețurile medii percepute miercuri de rafinării’, a precizat Ministerul Energiei.

Aceste plafoane de preț vor fi în vigoare timp de două săptămâni, după care vor fi reevaluate ‘luând în considerare situațiile interne și internaționale privind prețurile petrolului’, au precizat oficialii sud-coreeni.

La începutul acestei luni, Coreea de Sud a anunțat că a ajuns la un acord cu Emiratele Arabe Unite pentru a importa aproximativ patru milioane de barili de petrol din porturi care nu necesită tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz.

Coreea de Sud susține că are rezerve echivalente cu aproximativ șapte luni de consum.