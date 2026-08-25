Cosmin Ghiță renunță la mandatul de director general al Nuclearelectrica

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a solicitat încetarea contractului de mandat, urmând să comunice data efectivă la care renunțarea își va produce efectele, a anunțat marți compania.

‘Societatea Națională Nuclearelectrica informează acționarii și investitorii că în data de 25 august 2026 a fost notificată cu privire la solicitarea domnului Cosmin Ghiță, director general al SN Nuclearelectrica SA, de încetare a contractului de mandat, încheiat cu SN Nuclearelectrica SA. Nuclearelectrica va comunica data efectivă la care renunțarea la mandat urmează să își producă efectele’, se arată într-o informare transmisă Bursei de Valori București.

SN Nuclearelectrica îi mulțumește lui Cosmin Ghiță pentru contribuția adusă la dezvoltarea companiei pe perioada derulării mandatelor sale de director general al companiei.

Cosmin Ghiță este la conducerea Nuclearelectrica din 2 septembrie 2017, când a preluat funcția de director general, inițial cu mandat provizoriu de patru luni. Ulterior, a fost numit director general cu mandat de patru ani începând cu 11 februarie 2019, iar în prezent avea un mandat început la 12 februarie 2023, cu expirare la 12 februarie 2027.

Societatea Națională Nuclearelectrica (SNN) este singurul producător de energie nucleară din România și de combustibil aferent tehnologiei utilizate, CANDU 6. Compania a fost înființată în anul 1998, iar în octombrie 2013 a listat pe Bursa de Valori București 10% din capitalul social.

SNN administrează Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă, care operează Unitățile 1 și 2, cu o capacitate de 700 MW, precum și Fabrica de Combustibil Nuclear Pitești.

Cele două reactoare de la Cernavodă asigură aproximativ 20% din necesarul de energie al României. În prezent, ambele reactoare sunt oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării.

Nuclearelectrica a obținut în primul semestru al acestui an un profit net de 1,184 miliarde lei, în creștere cu 36,6% față de perioada similară a anului trecut, potrivit raportului semestrial transmis Bursei de Valori București (BVB).

Producția de energie electrică produsă și livrată de CNE Cernavodă în Sistemul Energetic Național a totalizat 4,154 milioane MWh în primul semestru din 2026, în scădere cu 11,74% față de cele 4,706 milioane MWh din perioada similară a anului trecut.

Potrivit datelor BVB, la data de 31 decembrie 2025, Statul Român, prin Ministerul Energiei, deținea 82,50% din capitalul social al societății, persoanele juridice – 13,55%, iar persoanele fizice – 3,95%.