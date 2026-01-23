Creșterea cotației aurului majorează rezervele Rusiei de aur și valută la 769,1 miliarde de dolari

Rezervele Rusiei de aur și valută, parțial înghețate de statele occidentale, au atins un nivel record, de 769,1 miliarde de dolari, a anunțat joi banca centrală, ca rezultat al raliului prețului aurului, responsabil pentru aproximativ 43% din rezerve, transmite Reuters.

Rusia a început să-și diversifice gradual rezervele, odată pe locul trei ca mărime din lume, reducând deținerile de dolari SUA în favoarea aurului și yuanilor (moneda Chinei), cu mult timp înainte de invadarea Ucrainei.

După ce Occidentul a înghețat rezerve de aproximativ 300 miliarde de dolari, deținute în principal în UE și SUA, restul este deținut în principal în aur și yuani, deși sunt raportate de banca centrală și rezervele înghețate.

Rezervele Rusiei au crescut față de săptămâna trecută cu 2,2%, sau 16,6 miliarde de dolari, ca rezultat al ‘reevaluării activelor’. Cotația unciei de aur a crescut deja cu peste 12% anul acesta, miercuri ajungând la nivelul record de 4.887,82 dolari pe uncie.

În 2024, rezervele Rusiei au crescut cu un sfert, tot datorită aurului.

În seifurile Băncii Centrale a Rusiei volumul fizic de aur a scăzut ușor în 2025, la 74,8 milioane uncii, în urma vânzărilor de aur și valută pentru acoperirea deficitului bugetar.