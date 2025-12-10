Creșterea economică a Germaniei va fi impulsionată în 2026 de numărul mai mare de zile lucrătoare

Economia Germaniei ar urma să înregistreze în 2026 un impuls de pe urma unor efecte calendaristice, deoarece numărul de zile lucrătoare, ușor mai mare decât în 2025, este așteptat să fie responsabil pentru aproximativ o treime din creșterea prognozată pentru anul următor, o evoluție binevenită după doi ani de contracție, transmite Reuters.

Oficiul federal de statistică (Destatis) a anunțat marți că germanii vor lucra mai mult în 2026, cu o medie de 250,5 zile de muncă la nivel național, cu 2,4 zile mai mult decât în acest an și totodată cea mai mare cifră de după 2022.

Creșterea se datorează în principal faptului că mai multe sărbători legale vor cădea în weekend în 2026, a precizat Destatis. Acest lucru este important, deoarece fiecare zi lucrătoare suplimentară contribuie de obicei cu aproximativ 0,1 puncte procentuale la Produsul Intern Brut, arată statisticile.

Analiștii de la ING prognozează o creștere suplimentară de 0,2 până la 0,3 puncte procentuale anul viitor, datorită zilelor lucrătoare suplimentare. Creșterea economică de anul viitor va fi determinată în principal de pachetul de investiții al Guvernului și de existența mai multor zile lucrătoare, a declarat Carsten Brzeski, director global de analize macro la ING.

‘Pentru pesimiști, este în continuare prea puțin și o confirmare a faptului că revenirea ‘organică’ rămâne slabă. Pentru optimiști, este cel puțin un început. Când nu ai avut creștere economică timp de mai mulți ani, te mulțumești cu orice’, a spus Brzeski.

La rândul său, Institutul Economic German (IW) prognozează că Produsul Intern Brut real al Germaniei va crește cu 0,1% în acest an, după doi ani de contracție, urmând ca în 2026 să înregistreze un avans de 0,9%. O treime din această creștere se va datora efectelor calendaristice, a prognozat institutul.