Creșterea economiei franceze, confirmată la 0,5% în trimestrul trei din 2025

PIB-ul Franței a înregistrat o creștere de 0,5% în trimestrul trei din 2025, a confirmat vineri Institutul Național de Statistică (Insee), ceea ce arată reziliența celei de a doua economii a zonei euro, transmit EFE și Reuters.

Avansul este în linie cu previziunile analiștilor, și vine după o expansiune de 0,3% în trimestrul doi.

Exporturile au crescut cu 3,2% în trimestrul trei din 2025, după un avans de 0,3% în precedentele trei luni, pe fondul majorării exporturilor de echipamente de transport. Consumul gospodăriilor, motorul tradițional al creșterii economiei franceze, a înregistrat un ușor avans, de 0,1%, arată datele Insee.

În perioada iulie – septembrie 2025, investițiile au crescut cu 0,5%, comparativ cu stagnarea înregistrată în în precedentele trei luni și scăderea de 0,1% în perioada ianuarie – martie 2025.

Ținând cont de creșterea cumulată din primele nouă luni ale anului, PIB-al Franței va crește cu 0,8% anul acesta, chiar dacă va exista o stagnare în trimestrul al patrulea, a precizat Insee.

Guvernul de la Paris se așteaptă la o expansiune de 0,7% în 2025. De asemenea, Executivul are ca obiectiv un deficit bugetar de 5,4% din PIB în 2025 și scăderea acestui indicator sub 3% din PIB în 2029.