Croația: Sectorul turismului se așteaptă la o creștere modestă în 2025 și la o stabilizare în 2026

Turismul croat înregistrează anul acesta o creștere modestă a înnoptărilor și a sosirii vizitatorilor, în timp ce un avans al veniturilor anuale de pe urma vizitatorilor străini este de asemenea așteptat, informează publicația Dubrovnik Times.

Totuși, majorarea prețurilor și a costurilor operaționale, care reduc profitabilitatea și limitează investițiile, fac puțin probabilă o creștere solidă în 2026, sectorul turismului urmând să intre într-o fază de stabilizare.

Conform previziunilor și evaluărilor din sector, Croația ar putea înregistra anul viitor un nivel similar sau ușor în creștere al rezultatelor din turism față de 2025 doar dacă prețurile se stabilizează sau nu mai cresc, și dacă fluxul de vizitatori se extinde în pre-sezon și în în post-sezon. Acestea au fost motoarele creșterii în 2025, în timp ce lunile tradițional de vârf – iulie și august – au înregistrat, pentru prima dată în ultimii ani, un declin al fluxului de vizitatori.

Cea mai solidă performanță a fost înregistrată de hoteluri, campinguri și servicii de cazare de calitate ridicată, cu facilități premium, care înregistrează o cerere ridicată și un grad mare de ocupare.

În contrast, furnizorii care nu oferă servicii de cazare de calitate ridicată, în special pe segmentul cazării pentru familii și pentru sectorul privat, înregistrează o cerere mai scăzută și un grad modest de ocupare.

Per ansamblu, competitivitatea turismului din Croația va depinde mai puțin de prețuri și mai mult de calitate și de extinderea serviciilor pe tot parcursul anului, apreciază analiștii.