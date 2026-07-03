Curtea de Justiţie a UE confirmă amenda record de 4,1 miliarde de euro aplicată Google în cazul Android

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene a respins definitiv, joi, apelul formulat de Google şi compania-mamă Alphabet, confirmând amenda de aproximativ 4,1 miliarde de euro (4,67 miliarde de dolari) pentru încălcarea regulilor europene privind concurenţa, transmite CNBC.

Decizia pune capăt unui litigiu început în 2018, când Comisia Europeană a acuzat Google că şi-a folosit poziţia dominantă a sistemului de operare Android pentru a favoriza propriile aplicaţii şi servicii, obligând producătorii de smartphone-uri să preinstaleze aplicaţii precum Google Search şi browserul Chrome.

Iniţial, Comisia impusese o amendă de 4,34 miliarde de euro, însă în 2022 o instanţă europeană inferioară a redus-o la 4,1 miliarde de euro. Curtea de Justiţie a UE a confirmat acum această valoare şi a stabilit că Google nu mai are nicio cale de atac.

În motivarea deciziei, instanţa a precizat că respinge apelul Google şi Alphabet şi confirmă sancţiunea aplicată pentru practicile anticoncurenţiale legate de sistemul de operare Android.

Google a transmis că hotărârea nu reflectă investiţiile realizate pentru a menţine Android un sistem deschis şi gratuit.

Compania susţine că Android oferă utilizatorilor libertate de alegere şi sprijină mii de dezvoltatori şi firme europene. De asemenea, Google afirmă că şi-a modificat încă din 2018 contractele cu producătorii de telefoane pentru a respecta cerinţele Comisiei Europene, inclusiv prin introducerea posibilităţii ca utilizatorii să aleagă alte motoare de căutare şi browsere implicite.

Hotărârea reprezintă finalul unuia dintre cele mai importante procese antitrust din istoria Uniunii Europene şi marchează încheierea unei etape importante în confruntarea Bruxelles-ului cu marile companii tehnologice americane. Decizia ar putea încuraja noi acţiuni împotriva giganţilor din tehnologie, în contextul aplicării legislaţiei europene privind pieţele digitale.