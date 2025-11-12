Cushman & Wakefield Echinox: Suprafaţa totală a proiectelor de clădiri de birouri aflate în construcţie în Bucureşti a crescut la aproape 170.000 metri pătraţi suprafaţă închiriabilă, toate fiind programate pentru livrare până la finalul anului 2027

Companiile au închiriat în primele nouă luni ale anului 197.200 metri pătraţi de spaţii de birouri în Bucureşti, peste jumătate reprezentând cerere nouă, arată compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox. Suprafaţa totală a proiectelor aflate în dezvoltare în Bucureşti a crescut la 169.500 metri pătraţi suprafaţă închiriabilă, toate fiind programate pentru livrare până la finalul anului 2027.

”Companiile au închiriat în primele 9 luni ale anului 197.200 metri pătraţi de spaţii de birouri în Bucureşti, peste jumătate reprezentând cerere nouă. Volumul total tranzacţionat în intervalul analizat este cu 25% mai mic comparativ cu cel din perioada corespunzătoare a anului trecut, dar în contextul unui an fără niciun proiect nou de birouri livrat, rata de neocupare a scăzut la 12,8%, cel mai redus nivel din T4 2020”, potrivit unui raport realizat de compania de consultanţă imobiliară Cushman & Wakefield Echinox.

Stocul spaţiilor de birouri din Bucureşti se situează la 3,429 milioane de metri pătraţi, reprezentând 15% din stocul total din Europa Centrală şi de Est, piaţă dominată de Varşovia, cu 28% din total, Budapesta – 20% şi Praga – 18%. Clădirile de birouri din Sofia totalizează 11% din stocul din regiune, iar cele din Bratislava reprezintă 8%.

Rata de neocupare din regiune se situează la 11,06%, cele mai mari procente fiind înregistrate în Bratislava – 14,47%, Budapesta – 13,45% şi Sofia – 12,86%. În Praga şi Varşovia ratele de neocupare sunt sub 10%.

În trimestrul al treilea, cererea a înregistrat cel mai mare nivel din acest an, respectiv 75.800 metri pătraţi tranzacţionaţi, faţă de 51.300 metri pătraţi în T1 şi 70.000 metri pătraţi în T2.

Cea mai mare parte a cererii de birouri în primele nouă luni ale anului a fost pentru clădirile din zona Centru-Vest (Politehnica, Grozăveşti) – 23% din total, Floreasca Barbu-Văcărescu – 18%, Dimitrie Pompeiu şi CBD– fiecare cu câte 16% din suprafaţa tranzacţionată în Bucureşti.

Mai mult, în al treilea trimestru a fost începută construcţia a două clădiri noi, astfel că suprafaţa totală a proiectelor aflate în dezvoltare în Bucureşti a crescut la 169.500 metri pătraţi suprafaţă închiriabilă, toate fiind programate pentru livrare până la finalul anului 2027.

“Dezvoltatori precum AFI Europe, Forte Partners, Vastint, PPF Real Estate şi NEPI Rockcastle se numără printre cei mai activi investitori pe piaţa de dezvoltare de spaţii de birouri, având proiecte cu o valoare totală estimată la 200–250 milioane de euro. Observăm o revenire a interesului atât pentru investiţiile în construcţia de clădiri de birouri, cât şi pentru achiziţia unor astfel de proprietăţi, din partea capitalului românesc şi străin. Cu toate acestea, activitatea de dezvoltare rămâne, deocamdată, la un nivel redus. Într-un context regional competitiv, Bucureştiul are nevoie de proiecte de anvergură pentru a atrage noi companii şi talente. Totodată, tot mai multe companii solicită angajaţilor să revină la birou, ceea ce va stimula cererea pentru spaţii de birouri. Această tendinţă va contribui la consolidarea pieţei de office, în special în zonele cu acces facil şi infrastructură bine dezvoltată, precum Centru, Centru-Vest sau Floreasca-Barbu Văcărescu, care deja concentrează cea mai mare parte a cererii”, spune Mădălina Cojocaru, partner, office agency Cushman & Wakefield Echinox.

Noile proiecte vor aduce spaţii noi în cele mai dinamice zone din Bucureşti – Centru, unde grupul Vastint construieşte o nouă fază a proiectului Timpuri Noi Square, cu o suprafaţă închiriabilă de 55.000 metri pătraţi, Centru – Vest, care va beneficia de proiectul ARC Project, al grupului ceh PPF Real Estate – 30.000 metri pătraţi, Barbu – Văcărescu, unde NEPI Rockcastle dezvoltă Promenada Offices – 23.400 metri pătraţi şi Dimitrie Pompeiu, cu proiectul One Technology District – 20.600 metri pătraţi al celor de la One United Properties.

Totodată AFI Europe a început construcţia AFI Central Tower, cu o suprafaţă de 28.000 metri pătraţi reprezentând un proiect de redezvoltare a fostei clădiri Bancorex, în timp ce Forte Partners dezvoltă U-Center III, totalizând 12.500 metri pătraţi.

Din punct de vedere al evoluţiei chiriilor, piaţa a fost caracterizată de stabilitate, cu mici fluctuaţii mai ales în principalele centre de business din oraş. Clădirile de birouri din zona CBD au, în general, valori de referinţă pentru chirii între 20 – 21 euro/mp/lună (cu niveluri chiar mai ridicate pentru unele proiecte de referinţă din zonă) şi între 15– 18,50 euro/mp/lună şi 9 – 13,50 euro/mp/lună pentru zonele centrale/semi-centrale şi periferice.

Pentru următoarele 12-18 luni este prognozată o creştere limitată a chiriilor, în special în subpieţele dominante, precum CBD, Centru, Floreasca-Barbu Văcărescu sau Centru-Vest, zone care se remarcă fie prin rate reduse de neocupare, fie printr-un portofoliu robust de proiecte în dezvoltare.

Cushman & Wakefield Echinox este o companie de consultanţă imobiliară pe piaţa locală şi afiliatul exclusiv al Cushman & Wakefield în România, deţinut şi operat independent. Echipa de peste 60 de profesionişti şi colaboratori oferă servicii investitorilor, dezvoltatorilor, proprietarilor şi chiriaşilor.

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) este unul dintre liderii globali în domeniul serviciilor imobiliare comerciale, cu 52.000 de angajaţi în 400 de birouri din 60 de ţări. Cu venituri de 9,4 miliarde de dolari, serviciile principale ale companiei sunt: consultanţă în gestionarea activelor şi investiţiilor, pieţe de capital, închirieri, administrarea proprietăţilor, reprezentarea chiriaşilor, servicii de proiect şi evaluare.