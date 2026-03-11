Peste 4,6 milioane de metri pătrați certificați în 2025; clădirile de birouri domină piața sustenabilității

Peste 250 de certificări au fost acordate anul trecut pentru proiecte imobiliare care însumează aproximativ 4,6 milioane de metri pătrați, potrivit raportului anual publicat de compania de consultanță imobiliară Colliers.

Aceasta a fost implicată în mai mult de o treime din totalul certificărilor acordate.

‘Piața certificărilor verzi, precum și a celor pentru sănătate, siguranță și accesibilitate, a rămas foarte activă în 2025, chiar dacă la nivel european au fost operate modificări privind obligațiile de raportare în domeniul sustenabilității. Anul trecut au fost acordate peste 180 de certificări verzi (BREEAM și LEED) și peste 70 de certificări axate pe sănătate și accesibilitate (WELL Health-Safety și Access4you), pentru proiecte care însumează aproximativ 4,6 milioane de metri pătrați de spații imobiliare. Compania de consultanță a fost implicată în peste o treime din totalul certificărilor acordate’, se menționează în raportul Colliers.

Datele centralizate arată că, în 2025, au fost acordate 168 de certificări BREEAM, 13 – LEED, 52 – WELL și 23 – Access4you, ceea ce confirmă interesul constant al pieței pentru standarde clare de performanță și sustenabilitate. În funcție de tipul de proprietate, clădirile de birouri au avut cea mai mare pondere, cu 107 certificări. Au urmat proiectele de retail, cu 81 de certificări, segmentul industrial și logistic, cu 59, și alte tipuri de active imobiliare, care au cumulat 9 certificări.

‘Certificările verzi nu mai reprezintă doar un avantaj competitiv, ci au devenit un criteriu important în finanțarea, refinanțarea și vânzarea proprietăților imobiliare. Băncile analizează tot mai atent consumul de energie și amprenta de carbon, iar investitorii și dezvoltatorii abordează sustenabilitatea ca parte integrată a strategiei de business, pe baza unor indicatori clari și măsurabili. Vedem o piață mai matură, în care contează rezultatele concrete, nu doar bifarea unor cerințe formale’, explică Roxana Isopescu, Director Sustainability Services la Colliers.

Un alt semnal important din 2025 este creșterea numărului de certificări de cel mai înalt nivel – LEED Platinum și BREEAM Outstanding. Peste 20 de proiecte au obținut aceste standarde, mai mult decât dublu față de media din urmă cu câțiva ani, evoluție care, potrivit consultanților Colliers, arată că noile dezvoltări din România sunt realizate la standarde tot mai ridicate și că proprietarii investesc constant în clădiri mai eficiente, mai bine construite și mai sustenabile pe termen lung.

Potrivit analizei, clădirile de birouri au concentrat peste 40% din totalul certificărilor, ceea ce arată că, în acest segment, standardele de sustenabilitate, costurile de operare și atractivitatea pentru chiriași contează tot mai mult. Retailul a avut o pondere de peste 30%, inclusiv prin certificarea mai multor proiecte din același portofoliu.

În cazul proiectelor industriale și logistice, dezvoltatorii urmează în general modele bine stabilite, ceea ce le permite să respecte mai ușor cerințele privind eficiența energetică și reducerea emisiilor.

‘În 2025, mai mulți jucători importanți din piață au continuat să investească în certificarea și recertificarea proiectelor din portofoliu, menținând un ritm susținut pe tot parcursul anului. CTP a finalizat aproape 40 de certificări, Globalworth – 36 de proiecte, iar AFI Europe – 17 certificate, în special pe segmentul de birouri. În retail, Penny s-a remarcat prin 45 de proiecte certificate, fiind unul dintre cei mai activi investitori în acest domeniu’, se mai arată în analiza citată.

Deși la nivel european regulile privind raportarea de sustenabilitate au fost relaxate pentru o parte dintre companii, sectorul imobiliar continuă să considere certificările verzi esențiale pentru valoarea și atractivitatea clădirilor pe termen lung. În multe cazuri, refinanțarea unui proiect presupune o analiză a performanței energetice, iar dezvoltările noi sunt evaluate încă din faza de proiectare în funcție de consumul de energie, utilizarea eficientă a resurselor și reducerea emisiilor.

‘Vedem o schimbare clară în piață: s-a trecut de la discuții generale despre sustenabilitate la acțiuni concrete, integrate în strategia de business. Certificări precum WELL Health-Safety sau Access4you sunt reînnoite periodic de marii proprietari, ceea ce demonstrează nu doar preocuparea pentru calitatea clădirilor, ci și un angajament real față de sănătatea, siguranța și incluziunea celor care le folosesc. În același timp, pe fondul costurilor ridicate la energie și al cerințelor tot mai stricte din partea băncilor și a chiriașilor, clădirile care nu respectă standardele ESG pot deveni mai greu de finanțat sau de vândut’, subliniază Oana Stamatin, ESG Chief Officer Sustainability Services la Colliers.

Pe termen mediu, consultanții Colliers se așteptată ca piața certificărilor să rămână activă, cu un accent tot mai mare pe modernizarea clădirilor existente și pe menținerea standardelor prin recertificări periodice, în condițiile în care peste 80% din clădirile care există astăzi vor fi încă folosite și în 2050.

