Cushman & Wakefield Echinox: Vânzările de bunuri de lux din Europa și-au încetinit creșterea în 2024

Industria europeană a retailului de lux a continuat să crească în 2024, însă într-un ritm mai moderat comparativ cu anii anteriori. Vânzările de bunuri de lux din Europa au avut o creștere de 4% față de 2023, dar sub ritmul din 2023 și 2022, când au fost înregistrate avansuri de 7%, respectiv 23%, semn că piața a intrat într-o fază de normalizare după creșterile post-pandemice, potrivit celui mai recent raport Cushman & Wakefield, European Luxury Retail 2025.

Deși expansiunea a continuat în 2024, numărul de magazine noi a scăzut, iar brandurile de lux au început să adopte strategii mai selective, concentrându-se pe extinderea magazinelor existente și pe investiții în proprietăți comerciale premium. În 2024, au fost deschise doar 83 de noi magazine pe 20 de artere comerciale din 16 orașe europene, față de 107 în 2023. Cele mai multe magazine au fost deschise în Paris, Milano și Londra, principalele piețe de lux din Europa.

În Europa Centrală și de Sud Est, s-a remarcat Cehia, prin Praga, unde în 2024 brandurile de lux au deschis 5 magazine.

România se conturează ca o piață emergentă, dezvoltarea acestui segment fiind însă îngreunată de disponibilitatea redusă a spațiilor comerciale stradale pretabile pentru acest tip de activitate. Cu toate acestea, Calea Victoriei ar putea să devină în perioada următoare o destinație și mai relevantă pentru brandurile de lux, ținând cont de faptul că au fost anunțate mai multe investiții care vizează renovarea unor clădiri istorice, ce ar putea acomoda acești retaileri premium.

Drumul a fost deja deschis de Louis Vuitton, prin lansarea de anul trecut a magazinului amplasat în hotelul InterContinental Athenee Palace și de brandul italian Zegna, ce a deschis de curând un magazin monobrand într-o vilă istorică din apropiere de Calea Victoriei. Urmează Dior, Saint Laurent, Celine, Valentino, Hermes, Chanel, Guerlain, branduri ce au fost anunțate de către Hagag Development Europe în spațiul de aproximativ 4.000 de metri pătrați care va rezulta în urma renovării Palatului Știrbei.

Raluca Zlate, Senior Consultant Retail Agency Cushman & Wakefield Echinox: ”Analiza evoluției performanței principalelor branduri de lux prezente în România arată că în perioada 2019 – 2023 vânzările cumulate ale acestora au crescut cu 120%, în condițiile în care în această perioadă deschiderile de noi magazine nu au fost semnificative. Cu toate acestea, piața este departe de a-și fi atins potențialul, iar crearea unui mediu propice pentru dezvoltarea acestor branduri este esențială pentru a atrage nume noi în piață. Ne referim aici la spații de retail moderne, dar adaptate cerințelor operatorilor din retailul de lux. Aceste branduri caută să deschidă magazine în clădiri de referință, cu o arhitectură specială, cu spații generoase, unde pot crea experiențe deosebite de shopping pentru clienți. Din păcate, în afară de un număr redus de centre comerciale și de spațiile de la parterul hotelurilor de 5 stele, în prezent, oferta de astfel de spații este aproape inexistentă”.

De altfel, disponibilitatea redusă a spațiilor comerciale premium este unul dintre factorii care au determinat reducerea ritmului de deschidere de noi magazine la nivel european. Pe marile artere de lux din Europa, rata de neocupare a scăzut sub 5%, iar în unele cazuri (ex. Via Montenapoleone, Bond Street, Avenue Montaigne) nu există deloc spații disponibile.

Această lipsă de locații potrivite a încetinit ritmul expansiunii. Oferta limitată de spații comerciale a condus la creșterea chiriilor cu 3,6% în 2024, ajungând în unele locații, precum Milano și Paris, la recorduri istorice. În aceste condiții, brandurile au fost nevoite să găsească soluții creative pentru extindere, cum ar fi conversia etajelor superioare sau a subsolurilor în spații comerciale.

Totodată, orientarea spre magazine mai mari a determinat brandurile de lux ca, în loc să deschidă noi locații, să prioritizeze extinderea și modernizarea magazinelor existente, transformându-le în spații mai mari, cu zone VIP și experiențe personalizate.

Pe de altă parte, creșterea prețurilor în industria luxului a afectat segmentul cumpărătorilor aspiranți, ceea ce a determinat brandurile să își reevalueze strategiile de expansiune și să se concentreze pe locații ultra-premium.

Un alt factor a fost faptul că în loc să închirieze noi spații, branduri precum LVMH, Kering și Chanel au preferat să achiziționeze clădiri întregi pentru a-și asigura controlul pe termen lung asupra celor mai bune locații.

În ciuda încetinirii ritmului de creștere, cererea pentru produse de lux a rămas solidă, susținută de segmentul high-end și de revenirea turismului internațional. De altfel, un factor-cheie al creșterii vânzărilor a fost turismul internațional, care a înregistrat un avans de 11% față de 2023, depășind pentru prima dată nivelurile pre-pandemice.

Cel mai activ grup de lux în expansiune a fost LVMH cu 15 magazine deschise în 2024 și cu investiții semnificative în achiziția de proprietăți pentru branduri precum Louis Vuitton și Dior.

Grupul elvețian Richemont a inaugurat 11 magazine, majoritatea pentru branduri de ceasuri și bijuterii (Cartier, Van Cleef & Arpels), iar Kering și-a redus expansiunea la 3 noi magazine, dar a continuat să cumpere clădiri pentru extinderi viitoare. Rolex, OTB Group și Patek Philippe – au fost, de asemenea, printre cei mai activi retaileri de lux.

În acest an, piața de retail de lux va continua să fie marcată de o expansiune prudentă, investiții strategice și o creștere moderată a vânzărilor. Brandurile vor continua să pună accent pe exclusivitate, pe locații de referință și pe integrarea retailului cu experiențe din industria ospitalității. În același timp, concurența pentru spații comerciale premium va rămâne ridicată, determinând brandurile să exploreze soluții inovatoare pentru a-și extinde prezența pe piețele cheie din Europa.

Schimbările în comportamentul consumatorilor vor juca de asemenea un rol crucial în strategiile retailerilor.

