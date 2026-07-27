Daniel Buda: Am solicitat președintei Comisiei Europene un răspuns adecvat din partea CE privind incidentele cu drone

Europarlamentarul Daniel Buda a anunțat că, alături de colegii săi liberali din Parlamentul European, a transmis președintei Comisiei Europene, Ursula Von der Lyen, o scrisoare prin care solicită ‘un răspuns adecvat’ din partea CE pentru consolidarea frontierelor externe ale UE, urmare a incidentelor repetate cu drone produse pe teritoriul României.

‘România nu este singură în fața agresiunii ruse. În această dimineață, alături de colegii mei din Delegația Partidului Național Liberal din Parlamentul European, am transmis o scrisoare către președinta Comisiei Europene prin care solicităm un răspuns adecvat în urma incidentelor repetate cu drone produse pe teritoriul României. În doar trei zile consecutive, trei drone au fost neutralizate pe teritoriul României. Aceste incidente se adaugă altor episoade grave petrecute în ultimii ani în județele de la granița cu Ucraina. România este frontiera estică a Uniunii Europene și a NATO. Securitatea cetățenilor români este, în egală măsură, securitatea cetățenilor europeni. De aceea, solicităm Comisiei Europene să prezinte măsurile pe care le are în vedere pentru consolidarea protecției frontierelor externe și pentru sprijinirea României’, a scris Daniel Buda duminică într-o postare pe facebook.

Totodată, liberalii vor solicita Parlamentului European ‘adoptarea unei rezoluții ferme de condamnare a acțiunilor Rusiei și de sprijin pentru consolidarea securității frontierei estice a Uniunii Europene’, a adăugat Daniel Buda.