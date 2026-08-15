Negrescu: Reducerea accizei la motorină este simbolică pentru clienții simpli, dar semnificativă pentru companiile cu flote

Reducerea temporară cu 20% a accizei la motorină reprezintă o măsură importantă pentru companiile cu flote, care depind de costurile de transport, însă efectul va fi unul simbolic pentru consumatorii obișnuiți, a declarat, pentru AGERPRES, consultantul economic Adrian Negrescu.

Ministerul Finanțelor reduce cu 20% acciza la motorina standard, în perioada 16 – 31 august 2026, ca răspuns la creșterea puternică a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă, a anunțat joi ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

‘Reducerea accizei la motorină reprezintă o veste bună pentru cei care consumă foarte mult carburant, în special pentru companiile care au flote, pentru care fiecare ban în plus sau în minus la prețul motorinei contează. E o reducere simbolică pentru clienții simpli, pentru oamenii care își fac plinul în fiecare zi, dar e o reducere semnificativă pentru cei care, într-adevăr, depind de aceste costuri de transport care au explodat în ultima vreme’, a afirmat Negrescu.

În opinia sa, posibilitățile statului de a interveni asupra prețurilor carburanților sunt limitate și de necesitatea asigurării veniturilor bugetare.

‘Statul e cu mâinile legate din perspectiva prețurilor la carburanți, în condițiile în care taxele, accizele, TVA-ul sunt la un nivel foarte ridicat și reducerea lor înseamnă să văduvească bugetul de niște sume extrem de importante pentru a asigura deficitul bugetar de 6% pe care ni l-am asumat’, a explicat consultantul economic.

Acesta consideră că prețurile carburanților vor rămâne ridicate în contextul situației geopolitice și al nivelului cotațiilor internaționale.

‘Să nu ne facem iluzii. Prețurile carburanților vor rămâne ridicate atât timp cât războiul din Orient va fi la ordinea zilei, atâta timp cât prețul petrolului va rămâne foarte ridicat și cotațiile motorinei pe piața de la Amsterdam vor rămâne, de asemenea, foarte ridicate’, a susținut Negrescu.

Consultantul economic a atras atenția și asupra costurilor suplimentare generate de transportul naval de motorină către Portul Constanța.

‘În plus, să sperăm că și situația din Marea Neagră se va liniști, în condițiile în care mare parte din creșterile astea de prețuri pe care le-am văzut în ultima vreme la carburanți vin din costurile suplimentare cu asigurările transportului naval de motorină în portul Constanța. Sunt foarte mulți armatori care ezită să mai aducă motorină în portul Constanța de teama atacurilor cu drone, în eventualitatea unor posibile incidente de natură militară’, a mai spus Adrian Negrescu.

Potrivit unui comunicat al Ministerul Finanțelor, reducerea temporară de 20% a accizei la motorina standard se aplică, în perioada 16-31 august 2026, în urma analizei indicatorilor de piață prevăzuți de mecanismul introdus prin Legea nr.162/2026. Măsura răspunde creșterii semnificative a cotațiilor internaționale și a prețurilor la pompă și are ca obiectiv limitarea presiunii asupra populației și economiei.

Reducerea este de 560,86 lei/1.000 litri, respectiv 663,75 lei/tonă. Astfel, în perioada 16-31 august, nivelul accizei aplicabil motorinei standard comercializate pe piața internă va fi de 2.243,43 lei/1.000 litri, respectiv 2.654,99 lei/tonă.

Pentru intervalul analizat, variația cotațiilor Platts pentru motorină (VPM) este de +34,13%, iar variația prețului mediu la pompă al motorinei standard (VM) este de +23,01%. În baza acestor indicatori, mecanismul prevăzut de lege determină diminuarea cu 20% a nivelului accizei stabilit prin Codul fiscal.

Mecanismul introdus prin Legea nr.162/2026 permite ajustarea temporară a accizei în funcție de evoluția pieței, pe baza unor evaluări realizate la intervale de două săptămâni. În acest fel, intervenția fiscală este corelată cu intensitatea presiunilor din piață și poate fi ajustată atunci când condițiile se modifică.