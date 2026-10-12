Darău: Am plătit integral peste 6 milioane de lei pentru modernizarea stațiunilor balneare

Peste 6 milioane de lei au fost plătite integral pentru modernizarea stațiunilor balneare, iar primele 41 de acorduri de finanțare prin programul SME Eco-Tech au fost deja semnate, a anunțat ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău, într-o postare publicată, duminică, pe pagina sa de socializare.

‘Șapte zile la început de octombrie. Și multe rezultate. Facem, cu mult efort, un lucru simplu: bună administrare. Am dus mai departe proiecte pentru antreprenori, turism, digitalizare și securitatea cibernetică a României. O parte dintre ele: Am plătit integral peste 6 milioane de lei pentru modernizarea stațiunilor balneare. Investițiile totale depășesc 12 milioane de lei și înseamnă baze de tratament mai bune, aparatură medicală și locuri de muncă în comunitățile locale. Am recunoscut Pădurea Craiului drept a șaptea destinație ecoturistică a României, pentru ca frumusețea locului să producă dezvoltare și venituri pentru oamenii din Bihor’, a scris Irineu Darău.

Acesta a prezentat și măsurile privind digitalizarea serviciilor pentru antreprenori și promovarea turismului românesc.

‘Am pus la dispoziția antreprenorilor platforma PMAT: un singur cont, dosare depuse digital, notificări automate și mai puține drumuri la ghișeu. Am dus România în centrul Sevillei, printr-o campanie de promovare care prezintă Delta Dunării, Castelul Peleș, Transfăgărășanul, Maramureșul și alte destinații unui public estimat la 71,7 milioane de expuneri. Am depășit ținta PNRR pentru securitate cibernetică: 1.324 de organizații și-au finalizat evaluarea, față de obiectivul de 1.000. Pentru că România trebuie digitalizată, dar trebuie digitalizată în siguranță’, a precizat acesta.

În ceea ce privește sprijinirea antreprenorilor, Darău a menționat deschiderea înscrierilor pentru Târgul național de artizanat și meșteșuguri și semnarea primelor acorduri de finanțare prin SME Eco-Tech.

‘Am deschis înscrierile pentru Târgul național de artizanat și meșteșuguri, unde participanții selectați vor primi câte 2.500 de lei pentru transport și cazare. Am semnat primele 41 de acorduri de finanțare prin SME Eco-Tech. Banii merg către firme care investesc în echipamente, tehnologii digitale și soluții mai eficiente’, a transmis Irineu Darău.

Acesta s-a referit și la prelungirea termenului pentru actualizarea codurilor CAEN și la digitalizarea procedurii de licențiere industrială.

‘Am prelungit până la 25 martie 2027 termenul pentru actualizarea codurilor CAEN, ca o formalitate administrativă să nu blocheze activitatea firmelor. Am livrat către Oficiul de Licențiere Industrială platforma PCUEL: un singur punct electronic de acces pentru companiile care vor să obțină licență industrială unică, în maxim 180 de zile, fără drumuri inutile pe la instituții și fără dosare cu șină. Bani europeni transformați în investiții și noi oportunități pentru oameni’, a mai scris Darău.