Darău: Cea mai mare parte din PNRR a fost dedicată digitalizării

Cea mai mare parte din suma din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) a fost dedicată digitalizării, fiind livrate 63 de aplicații guvernamentale în cloud, 240 de procese automatizate în administrația publică, 995 de sate conectate la internet de mare viteză, 580 de biblioteci modernizate și peste 61.000 de persoane formate în competențe digitale, a declarat, miercuri, ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

‘Grosul sumei pe PNRR a fost dedicat digitalizării. Am livrat 63 de aplicații guvernamentale în cloud față de cele 30 planificate – și acest efort trebuie să continue, pentru că înseamnă securitate informatică pentru aplicații -, 240 de procese automatizate în administrația publică peste țintă, 995 de sate conectate la internet de mare viteză, 580 de biblioteci modernizate, respectiv peste 61.000 de persoane formate în competențe digitale, la care se adaugă companiile care au beneficiat de audituri de securitate și de sprijin pe securitatea cibernetică de la DNSC (Directoratul Național de Securitate Cibernetică – n.r.)’, a spus Darău, într-o conferință de bilanț ministerial la 9 luni de mandat.

El a adăugat că o țintă foarte importantă din PNRR a fost să avem un portal unic de licențiere industrială.

‘Este, de altfel, și un obiectiv pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. (…) Această platformă este livrată și operaționalizată către Oficiul de Licențiere Industrială’, a precizat ministrul Darău.

Potrivit acestuia, platforma va fi deschisă în următoarea perioadă de timp.

‘Bineînțeles că, în următoarele luni, platforma trebuie efectiv folosită și deschisă publicului. Este unul dintre obiectivele atinse, foarte importante pentru competitivitatea industrială a României. Este și pentru a elimina acea frână pe care o simt antreprenorii români și străini care stau luni de zile la ghișee. Uneori nici măcar nu știu procedurile și nu li se comunică în mod transparent pentru a începe activitatea. Această platformă va fi o scurtătură, centralizată, în care interacționezi dintr-un singur punct, cu semnătură electronică, cu dosare electronice, cu toate instituțiile implicate’, a explicat ministrul.