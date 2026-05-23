Ministrul interimar al Apărării: Întărirea Flancului Estic nu este un slogan, ci un efort concret la care se lucrează în fiecare zi

Întărirea Flancului Estic nu este o formulă abstractă și nici un slogan, ci este un efort concret, la care se lucrează în fiecare zi, prin decizii, investiții și misiuni reale, afirmă ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță.

O delegație a Ministerului Apărării Naționale, condusă de Radu Miruță, s-a aflat vineri în vizită de lucru la Detașamentul românesc ‘Carpathian Vipers’, dislocat în baza aeriană Siauliai din Lituania. În marja vizitei, ministrul a avut o întâlnire bilaterală cu omologul lituanian, Robertas Kaunas.

‘Îi mulțumesc omologului meu lituanian, Robertas Kaunas, pentru discuția extrem de deschisă și aplicată pe care am avut-o cu privire la felul în care trebuie, de la nord la sud, să întărim capacitatea noastră de apărare pe Flancul Estic și pentru aprecierea exprimată față de modul în care militarii români își îndeplinesc misiunile în apărarea spațiului aerian baltic. Reușita recentă a militarilor români, care au contribuit decisiv la neutralizarea unei drone, a transmis un mesaj clar: pe Flancul Estic, vigilența, profesionalismul și cooperarea aliată funcționează. Este rezultatul unui efort comun, al unor experiențe împărtășite și al unei colaborări militare care produce efecte concrete. Le mulțumesc încă o dată militarilor români pentru modul în care și-au îndeplinit misiunea și pentru felul în care au reprezentat România’, a scris ministrul interimar al Apărării, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că, în discuțiile cu partea lituaniană, a subliniat un lucru esențial: ‘securitatea nu înseamnă doar tehnică militară și capabilități de apărare, ci înseamnă și încrederea societății în propriile instituții și susținerea publică pentru efortul de apărare’.

‘Am apreciat că și domnia sa vede la fel ca mine cât de important este să ne concentrăm, în paralel, nu doar pe eforturile de a ne întări cu tehnică militară, ci și pe limitarea efectelor valului de dezinformare și propagandă, care are un singur scop: să ne dezbine, să slăbească încrederea dintre noi și să erodeze capacitatea noastră de a reacționa împreună. Lituania, la fel ca România și alte state de pe Flancul Estic, se confruntă zilnic cu acest tip de presiune. Tocmai de aceea, am propus ca la Summitul de la Ankara să existe o discuție consistentă despre dezinformare ca risc major de securitate, iar statele din Est și din zona baltică să construiască un mesaj comun, bazat pe experiența lor directă, pentru a arăta cât de real și cât de periculos este acest fenomen’, a precizat Radu Miruță.

Cei doi miniștri au discutat și despre nevoia de a accelera dezvoltarea industriei de apărare europene și locale astfel încât aceasta să poată răspunde mai rapid cerințelor tot mai mari de securitate și să livreze capabilitățile necesare într-un timp compatibil cu realitățile de astăzi.

‘Securitatea Flancului Estic se construiește prin oameni pregătiți, parteneriate solide, sprijin public, capabilități moderne și capacitatea de a răspunde rapid atât amenințărilor militare, cât și celor informaționale. Iar România este parte activă a acestui efort’, a punctat ministrul interimar al Apărării.