Organizațiile de Management al Destinației primesc 40,9 milioane lei prin PNRR, pentru promovare, digitalizare și infrastructură turistică

O sumă de aproximativ 40,9 milioane lei va fi alocată Organizațiilor de Management al Destinației pentru investiții în promovare, digitalizare și infrastructură turistică locală, un număr de 41 de proiecte, din 113 depuse prin programul PNRR, fiind admise la finanțare, a anunțat ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Irineu Darău.

‘Am încheiat evaluarea proiectelor depuse prin programul PNRR dedicat Organizațiilor de Management al Destinației, cu un buget total de 10 milioane de euro. 113 proiecte au fost depuse din toată țara. 41 au fost admise la finanțare. Aproximativ 40,9 milioane lei merg către investiții în promovare, digitalizare și infrastructură turistică locală’, a scris ministrul, pe pagina sa de Facebook.

Pe de altă parte, alte 72 de proiecte au fost respinse, unul dintre principalele motive fiind lipsa componentei de digitalizare, deși aceasta era o condiție obligatorie și reprezenta minimum 20% din proiect.

‘Realitatea este simplă: dacă o destinație nu există online sau dacă cei care se ocupă de promovarea ei nu folosesc instrumente digitale, pentru mulți turiști ea nu există deloc. România are nevoie de un turism mai competitiv, iar asta înseamnă nu doar investiții, ci și adaptare la modul în care oamenii călătoresc și aleg destinațiile astăzi. Turismul modern nu mai înseamnă doar pliante și târguri de promovare, ci și vizibilitate online, informații accesibile și experiențe digitale simple pentru turiști’, a subliniat acesta.

Cei care au proiecte respinse pot depune contestații în următoarele 30 de zile, a precizat Irineu Darău.