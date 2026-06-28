Deficitul comercial al SUA atinge cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni, pe fondul exploziei importurilor

Deficitul comercial al Statelor Unite pentru bunuri a crescut puternic în luna mai, ajungând la 105,8 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni. Datele publicate de Departamentul Comerţului arată că firmele americane şi-au majorat importurile pentru a evita eventualele penurii şi creşterile de preţ provocate de conflictul din Orientul Mijlociu, transmite Reuters.

Deficitul comercial s-a mărit cu 27,4% faţă de luna precedentă, depăşind semnificativ estimarea economiştilor, care anticipau un nivel de aproximativ 85 de miliarde de dolari.

Importurile de bunuri au crescut cu 3,6%, până la 313,4 miliarde de dolari, cel mai ridicat nivel din ultimele 14 luni. Cele mai mari creşteri au fost înregistrate la importurile de automobile, care au avansat cu 6,3%, şi la bunurile de consum, în urcare cu 5,7%. Importurile de produse industriale, inclusiv petrol, au crescut cu 4,8%, iar cele de echipamente de capital au avansat cu 0,4%, fiind cu aproape 42% peste nivelul din aceeaşi perioadă a anului trecut, pe fondul investiţiilor masive în infrastructura pentru inteligenţă artificială.

În acelaşi timp, exporturile americane de bunuri au scăzut cu 5,4%, până la 207,7 miliarde de dolari. Exporturile de bunuri de consum au înregistrat un declin de 9,2%, cele de produse industriale au scăzut cu 7%, iar exporturile de echipamente de capital au coborât cu 5%. Singurele categorii care au evoluat pozitiv au fost produsele alimentare şi băuturile, în creştere cu 3,9%, precum şi exporturile de autovehicule, care au urcat cu 0,5%.

Economiştii spun că majorarea importurilor reflectă comenzile plasate în avans de companii în perioada în care războiul dintre SUA şi Iran a afectat transportul prin Strâmtoarea Hormuz şi a împins în sus preţurile petrolului, îngrăşămintelor şi altor materii prime.

Deşi acordul preliminar de pace dintre Washington şi Teheran a dus la reluarea traficului maritim şi la scăderea preţului petrolului, cererea pentru echipamente destinate investiţiilor în inteligenţa artificială continuă să menţină importurile la un nivel ridicat.

Mai mulţi economişti avertizează că deficitul comercial ar putea reduce ritmul de creştere al economiei americane în trimestrul al doilea. Morgan Stanley şi-a redus estimarea pentru creşterea anualizată a PIB-ului de la 2,5% la 2,1%, iar Goldman Sachs şi-a revizuit prognoza la 2,2%.

Totuşi, o parte din bunurile importate au fost direcţionate către stocurile companiilor, ceea ce ar putea limita impactul negativ asupra produsului intern brut. Stocurile angrosiştilor au crescut cu 0,3% în luna mai, iar cele ale comercianţilor cu amănuntul au avansat cu 0,6%, semn că firmele continuă să îşi consolideze rezervele în contextul incertitudinilor privind comerţul internaţional şi lanţurile globale de aprovizionare.