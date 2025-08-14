Deficitul de cont curent a urcat la 13,897 miliarde de euro după primele șase luni

Contul curent al balanței de plăți a înregistrat un deficit de 13,897 miliarde de euro în primele șase luni din acest an, în creștere cu 18,9% față de perioada ianuarie – iunie 2024, când soldul negativ al contului curent a fost de 11,682 miliarde de euro, potrivit datelor Băncii Naționale a României, publicate miercuri.

Balanța bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1,918 miliarde euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 480 milioane euro, balanța veniturilor primare a consemnat un deficit mai mic cu 111 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mic cu 888 milioane euro.

În perioada ianuarie – iunie 2025, datoria externă totală a crescut cu 7,480 miliarde euro, până la 212,373 miliarde euro. În structură, datoria externă pe termen lung a însumat 162,089 miliarde euro la 30 iunie 2025 (76,3% din totalul datoriei externe), în creștere cu 4,6% față de 31 decembrie 2024, iar datoria externă pe termen scurt a înregistrat nivelul de 50,284 miliarde euro (23,7% din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,8% față de 31 decembrie 2024.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 15,5% în perioada ianuarie – iunie 2025, comparativ cu 19,6% în anul 2024. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 iunie 2025 a fost de 5,3 luni, comparativ cu 5,7 luni la 31 decembrie 2024.