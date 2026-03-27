Descoperă Vietnamul în colecția „Monede și bancnote autentice din toată lumea”. Revistă, bancnotă, fișă numismatică. Luni la chioșcuri

Descoperă un nou număr spectaculos al colecției „Monede și bancnote autentice din toată lumea”, dedicat uneia dintre cele mai fascinante și pline de contrast țări ale Asiei: Vietnam.

Numărul 14 te invită într-o experiență completă, în care istoria, cultura și numismatica se împletesc într-o poveste captivantă, menită să te inspire și să te poarte dincolo de paginile revistei.

În acest număr, vei pătrunde în universul fascinant al monedelor, descoperind cum au evoluat acestea de-a lungul secolelor – de la primele tehnici artizanale, în care fiecare piesă era bătută manual cu ciocanul, până la procesele moderne, complet automatizate. Vei afla cum invenții inspirate de genii precum Leonardo da Vinci au contribuit la transformarea unui meșteșug într-o adevărată industrie, oferindu-ți o perspectivă fascinantă asupra modului în care se nasc obiectele pe care le considerăm astăzi obișnuite.

Dincolo de universul monedelor, numărul 14 te poartă într-o călătorie spectaculoasă prin Vietnam, o țară a contrastelor, unde tradițiile milenare coexistă cu dinamica modernității. Vei descoperi peisaje care îți taie respirația, de la terasele de orez care se unduiesc pe dealuri, până la golfurile legendare presărate cu insule misterioase. Vietnamul este prezentat ca o națiune în plină transformare, cu o istorie complexă, marcată de lupta pentru independență și de dorința de reunificare, dar și cu o energie contemporană care îl poziționează printre economiile emergente ale lumii.

Numărul conține revista educativă, o bancnotă autentică de 500 dong vietnamez emisă de Banca de Stat a Vietnamului și o fișă numismatică dedicată, care explică în detaliu simbolurile, contextul istoric și caracteristicile piesei. Portretul lui Ho Și Min, prezent pe bancnotă, spune povestea unui lider simbolic și a unei epoci definitorii, transformând această piesă într-un obiect de colecție cu adevărat special.

