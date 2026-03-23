Dezvoltarea industriei auto din India, ameninţată de criza gazelor provocată de războiul din Orientul Mijlociu

Producătorii auto şi furnizorii de piese din India se pregătesc pentru încetinirea producţiei şi posibile întreruperi ale liniilor de asamblare, pe măsură ce conflictul din Orientul Mijlociu reduce disponibilitatea gazelor naturale şi începe să afecteze lanţurile de aprovizionare din a treia cea mai mare piaţă auto din lume, transmite Reuters.

Unii furnizori de componente pentru marii producători auto indieni, precum Maruti Suzuki, Tata Motors şi Mahindra, au raportat deja lipsuri ale gazului necesar funcţionării fabricilor, potrivit declaraţiilor a aproximativ douăzeci de executivi din industria auto, companii de piese şi reţele de distribuţie.

Problemele apar într-un moment în care cererea de automobile în India atinge niveluri record, vânzările fiind aşteptate să depăşească 4,5 milioane de unităţi în anul fiscal care se încheie la 31 martie, ceea ce lasă producătorilor şi dealerilor foarte puţine stocuri de rezervă.

”În acest moment este vorba despre supravieţuire. Prioritatea absolută este să menţinem producţia. Stocurile de rezervă nu vor dura mult”, a declarat un executiv senior al unui mare producător auto.

India depinde puternic de Orientul Mijlociu pentru aprovizionarea cu energie, importând aproximativ 50% din necesarul de gaze naturale, în mare parte din Qatar. Livrările au fost afectate după ce Iranul a lansat atacuri asupra infrastructurii energetice şi a navelor din zona Strâmtorii Ormuz, reducând transporturile de petrol şi gaz.

Guvernul indian încearcă să asigure cantităţi suplimentare de gaz din Statele Unite, Norvegia şi Rusia, însă a decis să prioritizeze alimentarea gospodăriilor în detrimentul industriei. În fabricile din sectorul auto, gazul este esenţial pentru procese industriale la temperaturi ridicate, precum forjarea şi turnarea metalelor, dar şi pentru secţiile de vopsire.

Furnizori din principalele regiuni industriale auto din vestul şi nordul Indiei spun că producţia poate fi menţinută până la sfârşitul lunii martie, însă presiunea asupra sistemului devine evidentă. Cel puţin patru executivi din industrie afirmă că unele fabrici ale Tata Motors şi Mahindra funcţionează deja sub capacitate.

Mahindra a declarat că nu a pierdut producţie în această lună faţă de planul stabilit, iar Tata Motors a spus că operaţiunile sale sunt ”aproape normale”, compania colaborând cu furnizorii pentru a asigura continuitatea producţiei.

Cele mai vulnerabile sunt însă întreprinderile mici şi mijlocii din industrie, care depind mai mult de gaz şi nu pot trece rapid la alte surse de energie.

Kirloskar Ferrous, furnizor de piese din fontă, a anunţat că a oprit temporar o parte din producţia unei fabrici din vestul Indiei. De asemenea, producătorul de metale Hindalco a declarat forţă majoră pentru unii clienţi, avertizând asupra posibilelor întreruperi din cauza lipsei de gaz.

Ambii furnizori au Mahindra printre clienţi. Compania a spus că monitorizează situaţia şi ia măsuri pentru stabilizarea lanţului de aprovizionare.

Producătorii auto încearcă în prezent să menţină liniile de asamblare active prin discuţii constante cu furnizorii şi nu au anunţat oficial reducerea programelor de producţie.

”Am primit unele informaţii despre dificultăţi în aprovizionarea cu energie pentru operaţiunile noastre şi ale furnizorilor”, a declarat Rahul Bharti, responsabil pentru afaceri corporative la Maruti Suzuki, cel mai mare producător auto din India. „Deocamdată, operaţiunile noastre se desfăşoară conform planului.”

S&P Global Mobility a început deja să reducă estimările privind evoluţia sectorului auto indian, prognozând acum o creştere de 6,3% a producţiei de vehicule uşoare în 2026, faţă de 7,4% estimată înainte de izbucnirea conflictului. Potrivit analiştilor, prognoza ar putea fi revizuită din nou dacă războiul se prelungeşte.