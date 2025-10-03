Diana Buzoianu, ministrul Mediului: „În România anului 2025 sunt comunități întregi care nu au apă sau au apă doar în anumite intervale orare”

Accesul la apă potabilă sigură și de calitate reprezintă o prioritate națională, însă România se confruntă cu provocări majore în gestionarea resurselor de apă și a infrastructurii de apă și canalizare. Probleme precum neconformitățile de calitate, întreruperile în alimentarea cu apă, infrastructura învechită și disparitățile regionale între zonele urbane și rurale sunt frecvente în multe județe. „Sunt deja studii ale DSP care arată că nu avem apă curată, avem deja comunități care au acces la apă doar între anumite ore. Nu e Sahara, nu sunt povești, e România anului 2025”, a declarat ministrul Mediului Diana Buzoianu în cadrul conferinței România Inteligentă „ Viață, sănătate, responsabilitate: de la riscuri la soluții sustenabile în gestionarea utilizării apei în România”, organizată de Antena 3 CNN.

„Pentru calitatea apei responsabili sunt DSP și ANSVSA. Problema calității apei și accesul la apă sunt domenii care au la întrepătrundere trei ministere cheie – Mediu, Sănătate și Dezvoltare. Aceste trei ministere trebuie să livreze în anii care urmează o strategie care să fie urmată de indiferent cine vine. Nu mai putem să fim o țară care se vrea europeană, care vrea să zică că respectăm dreptul la sănătate al oamenilor atâta timp cât nu toți oamenii au acces la apă, iar cei care au acces, o parte dintre nu au acces la apă potabilă, curată.

Sunt de discutat foarte multe lucruri, pe apă canal. Sunt printre primele proiecte ample dezvoltate de ministerul Mediului pe PNRR: Am avut bani, sute de milioane, chiar peste un miliard, pentru a aduce apă și canal în comunități în care nu existau. A fost un exercițiu în care, în urma negocierilor cu CE, aproape o treime din contracte nu au mai fost continuate pentru că ni s-a spus că Comisia nu are încredere că mai pot fi finalizate până în august 2026. În acest context, zilele acestea, și nu sunt cel mai popular ministru, eu vreau să continuăm proiectele care au început, care sunt la 10-20%. Ar trebui să fie salvate proiecte care aduc condiții de bază pentru români. Dacă avem de ales proiecte pe vouchere versus oricare proiect care aduce apă și canal în comunități care n-au, banii trebuie duși acolo. AFM are două tipuri de surse financiare. Pe de-o parte certificatele GES, dar și partea de taxe, de sute de milioane care sunt colectate în fiecare an, care pot folosite. Din acești bani se pregătea programul “Rabla tractoare”, de 300 de milioane, care presupunea finanțarea a 80% din costului unui tractor și s-a blocat platforma. Întrebarea e merită, sau merită să finanțăm proiecte care pot aduce apă pentru oameni? Eu îmi doresc ca toate proiectele care au început, care sunt vitale pentru oameni, să fie finalizate. O parte dintre ele se leagă de infrigementuri”, a declarat ministrul Mediului în cadrul conferinței.