Dincolo de piramide, Egiptul își caută un loc pe harta turismului de lux

Egiptul a început să se uite dincolo de piramide și de croazierele pe Nil pentru sectorul său turistic vital, în ultimii ani, și cu investiții de miliarde de dolari în Golful Persic încearcă să schimbe harta turismului de lux și să atragă vizitatori prin proiectele sale de pe ambele coaste, Marea Roșie și Marea Mediterană, informează EFE.

‘Turismul în Egipt a avut stigmatul de a se limita la piramide. Și dacă te uiți la ceea ce oferă Egiptul, acesta merge mult dincolo de turismul istoric’, a declarat Mo Shehata, director de proiect și dezvoltare al Somabay, o stațiune situată la aproximativ 45 de minute de orașul Hurghada, pe malul Mării Roșii. Odată o bijuterie ascunsă între munți și marea sa calmă, această stațiune, dezvoltată de compania saudită Olayan, cunoaște un boom din 2020, unde ‘luxul este în ADN-ul său, fără a fi pretențios’, spune Mo Shehata.

Egiptul trece printr-o epocă de aur a turismului pe care nu a mai văzut-o din 2011, când revoltele populare au răsturnat decenii de dictatură și au zguduit regiunea. Țara nord-africană a atras un număr record de 15,7 milioane de turiști în 2024, depășind recordul de 14,9 milioane din anul precedent, a declarat ministrul Turismului și Antichităților, Sherif Fathy.

După ani de dificultăți legate de pandemie, care au făcut ca sosirile turiștilor să scadă la 3,6 milioane în 2020, 8 milioane în 2021 și 11,7 milioane în 2022, sectorul și-a revenit și continuă să prospere.

În Marea Roșie, prima destinație care a ieșit în evidență a fost El Gouna, creată de la zero de Orascom Development Holding, fondată de magnatul egiptean Samih Sawiris. Dar acum, Somabay devine un punct de referință.

‘Cred că avem o oportunitate excelentă de valorificat. Una dintre problemele pe care le-am avut în Egipt este lipsa de planificare. Atunci când ceva este în afara sectorului public, tinde să fie prost planificat și nu se materializează într-o destinație de lux de clasă mondială. Dar în ultimii ani, am avut evoluții majore din partea sectorului privat’, explică Shehata.

Criza prin care trece Egiptul din 2016 s-a agravat odată cu pandemia, dar mai ales cu războiul împotriva Fâșiei Gaza care a început în octombrie 2023 și a afectat veniturile din Canalul Suez – principala sa sursă de venit în valută forte, alături de turism – din cauza atacurilor rebelilor Houthi din Yemen împotriva navelor legate de Israel.

Dar țările din Golf au venit în ajutorul Egiptului în sectorul turismului. În februarie 2024, Emiratele Arabe Unite au semnat un acord istoric cu țara arabă, evaluat la 35 de miliarde de dolari, pentru a dezvolta Ras el-Hekma, pe coasta mediteraneană, ceea ce unii numesc deja ‘Micul Mykonos’, unde cultura petrecerilor printre apele turcoaz nu a încetat în această vară.

La aceasta se adaugă anunțul de săptămâna trecută al companiei emirateze Emaar Misr și al companiei saudite City Stars privind o investiție de 18,5 miliarde de dolari pentru construirea Marassi Red Sea, care ar urma să fie cel mai mare proiect de pe partea egipteană a Mării Roșii.

Maria Sanchez, cofondatoare Maison Pyramide, o companie care gestionează comunicarea pentru mai multe proiecte de lux din Egipt, declară că ‘toate privirile sunt ațintite asupra Egiptului’. Anterior, percepția era că Egiptul este ‘o țară de vacanță ieftină, unde mergi să vezi piramidele, Luxor, Aswan… Dar acum această ofertă s-a diversificat masiv. Acum începem să vedem puțin lux. Înainte, era imposibil să-l vezi’, spune Maria Sanchez.