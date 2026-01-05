Egiptul a fost vizitat de un număr-record de 19 milioane de turiști, în 2025

Egiptul a obținut o performanță turistică fără precedent în 2025, în condițiile în care a fost vizitat de aproximativ 19 milioane de turiști, un nou record și o rată de creștere de 21% comparativ cu 2024, fiind depășite chiar și previziunile pentru anul 2026, a anunțat duminică Ministerul egiptean al Turismului și Antichităților, transmite EFE

Într-un comunicat de presă oficial, ministerul de resort a afirmat că ‘turismul egiptean a avut o performanță excepțională și fără precedent în 2025, Egiptul primind aproape 19 milioane de turiști’. Aceasta reprezintă ‘un nou record cu o rată de creștere de 21% față de 2024, o realizare care reflectă puterea tot mai mare a Egiptului ca destinație turistică pe scena internațională’, se subliniază în comunicat.

La începutul lunii decembrie, Guvernul egiptean a informat că, în 2026, se așteaptă să primească aproximativ 18,6 milioane de turiști și că aceste perspective pozitive pentru sector se vor traduce într-o creștere de la an la an de până la 5,8% a numărului de vizitatori și un venit estimat de aproximativ 19 miliarde de dolari în 2029.

Ministrul egiptean al Turismului și Antichităților, Sherif Fathy, a sărbătorit cifrele pentru 2025, pe care le-a considerat ‘o mare realizare și o confirmare a competitivității Egiptului’. De asemenea, oficialul a subliniat că ‘această creștere depășește rata medie globală de creștere, estimată la doar aproximativ 5%, reflectând încrederea turiștilor din diferite țări ale lumii în Egipt ca o destinație turistică diversă și sigură, capabilă să ofere experiențe turistice diverse și integrate’.

În 2025, aeroporturile Cairo, Hurghada, Sharm el-Sheikh și Marsa Alam s-au aflat în fruntea listei aeroporturilor care primesc cei mai mulți turiști, reflectând diversitatea geografică a destinațiilor turistice egiptene și capacitatea lor de a atrage diferite segmente de turiști de pe mai multe piețe.

Ministrul egiptean de resort și-a exprimat încrederea că, în viitorul apropiat, va ‘valorifica aceste rezultate pozitive pentru a obține o creștere durabilă a turismului, care va avea un impact direct asupra economiei naționale și va consolida poziția Egiptului ca una dintre principalele destinații turistice din lume’.

Aceste rezultate pozitive sunt anunțate în cadrul unui plan de reformă economică structurală pe care guvernul egiptean îl implementează în ultimii doi ani, bazat pe promovarea turismului ca una dintre principalele sale surse de valută.

Proiecțiile pentru sectorul turismului din Egipt coincid cu încetarea focului în Fâșia Gaza, îmbunătățirea securității la Marea Roșie și recenta deschidere a Marele Muzeu Egiptean, situat în zona Piramidelor de la Giza, una dintre principalele atracții turistice.