Directorul AIE: Actuala criză este mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2022,cumulate

Directorul general al Agenției Internaționale pentru Energie (AIE), Fatih Birol, consideră că actuala criză energetică legată de războiul din Orientul Mijlociu este cea mai gravă criză pe care lumea a văzut-o vreodată, adăugând însă că aceasta ar trebui să accelereze dezvoltarea energiilor regenerabile, transmite AFP.

Într-un interviu publicat, marți, în ziarul francez Le Figaro, Fatih Birol, a apreciat că ‘există și motive de optimism’, deoarece, în opinia sa, ‘arhitectura sistemului energetic global se va schimba’ în următorii ani.

‘Va dura ani. Nu va fi o soluție la criza actuală, dar geopolitica energiei va fi profund transformată’, a declarat Birol, care consideră că ‘unele tehnologii vor progresa mult mai repede decât altele’. ‘Acesta este cazul energiilor regenerabile, a energiei fotovoltaice și a celei eoliene, care se extind foarte rapid. Va exista o trecere rapidă la energiile regenerabile, în câteva luni’, a estimat șeful AIE.

Pentru acesta, criza actuală ar trebui, de asemenea, să ‘relanseze energia nucleară, inclusiv reactoarele modulare mici’, în timp ce țările vor putea să se bazeze pe capacitate suplimentară datorită prelungirii duratei de viață a centralelor electrice existente.

Cu toate acestea, Fatih Birol s-a declarat ‘foarte pesimist’ și a subliniat că ‘lumea nu a experimentat niciodată o întrerupere a aprovizionării cu energie de o asemenea amploare’. ‘Criza actuală este mai gravă decât cele din 1973, 1979 și 2022 la un loc’, a spus el, adăugând că ‘acest război blochează una dintre arterele economiei globale. Nu doar petrolul și gazele, ci și îngrășămintele, produsele petrochimice, heliul și multe alte lucruri’.

Lumea este pe cale să intre ‘într-o lună aprilie neagră’, a avertizat Birol. ‘Martie a fost foarte dificilă, dar aprilie va fi mult mai rea’, a repetat oficialul, reluând remarci similare de săptămâna trecută. ‘Dacă Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă pe tot parcursul lunii aprilie, vom pierde de două ori mai mult țiței și produse rafinate decât în martie’, a avertizat directorul general al AIE.

Ca reacție la atacurile Israelului și SUA, Iranul a blocat aproape în întregime traficul în Strâmtoarea Ormuz, prin care, în mod normal, circulă aproximativ 20% din petrolul și gazele naturale, ceea ce a dus la o creștere bruscă a prețurilor la energie.

Agenția Internațională pentru Energie este principalul organism de consiliere pe probleme energetice al celor mai dezvoltate 29 de state. Organizația a fost înființată ca răspuns la primul șoc petrolier din 1973 – 1974, pentru a coordona eliberarea de petrol din stocurile de rezervă.