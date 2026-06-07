UE intenționează să reducă taxele pentru energia verde în ideea de a tăia facturile la electricitate

Uniunea Europeană lucrează la o serie de planuri care vizează reducerea taxelor pentru energia regenerabilă și flexibilizarea sistemelor de electricitate, în condițiile în care costurile ridicate ale electricității continuă să afecteze economia regiunii, transmite Bloomberg.

Potrivit unui document de lucru consultat de Bloomberg News, Comisia Europeană intenționează să propună luna viitoare un nou regulament care introduce obiective pentru adoptarea contoarelor inteligente și modificări fiscale menite să promoveze energia curată. ”Această propunere abordează preocupările legate de creșterea costurilor energiei, deoarece acestea sunt influențate nu numai de prețurile ridicate și volatile, ci și de creșterea costurilor în interiorul sistemului”, se precizează în documentul executivului comunitar.

Planul Bruxelles-ului reflectă efortul UE de a trece de la petrol și gaze la energia regenerabilă produsă local. Deși Europa a stimulat utilizarea unor surse precum energia eoliană și fotovoltaică, regiunea este în continuare dependentă de combustibilii fosili importați pentru 57% din consumul de energie. Creșterile de prețuri apărute în urma războiului din Iran sporesc factura la importurile Europei cu 500 de milioane de euro pe zi, conform estimărilor Comisiei.

Pentru a accelera tranziția energetică, UE vrea ca nivelul minim al accizei la electricitate să fie mai mic decât cel la gaze naturale. De asemenea, Comisia caută o opțiune țintită pentru a reduce impozitarea energiei pentru industriile mari consumatoare , care au avertizat de mult timp că facturile mari la energie le subminează capacitatea de a investi în regiune și există riscul închiderii fabricilor.

Propunerea executivului comunitar urmează să fie dezvăluită luna viitoare, alături de o strategie de electrificare a UE, care deține cea mai interconectată rețea din lume, dar are nevoie de investiții masive pentru modernizarea rețelei. Comisia dorește să facă rețelele mai flexibile și să evite situațiile în care producătorii de energie regenerabilă sunt obligați să închidă instalațiile în zilele însorite sau cu vânt, deoarece există mai multă electricitate decât poate utiliza regiunea.

”Utilizatorii rețelelor electrice ar trebui stimulați să se comporte într-un mod prietenos cu sistemul, ajustându-și consumul de energie sau mutându-l către momentele și locurile în care sunt disponibile cele mai ieftine surse de energie și când este cel mai rentabil pentru întregul sistem”, se arată în documentul Comisiei.

De asemenea, noul regulament ar introduce o obligație minimă de implementare la nivelul UE a contoarelor inteligente pentru a se asigura că cel puțin jumătate dintre clienții finali din fiecare stat membru sunt acoperiți de un astfel de sistem până la sfârșitul deceniului. Obiectivul de adoptare ar urma să fie majorat până la cel puțin 65% în 2033.