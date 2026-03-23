Doar 18% dintre companii obțin valoare din AI, deși 86% își cresc investițiile

Dacă 86% dintre organizații intenționează să își crească investițiile în inteligență artificială, doar 18% reușesc să valorifice pe deplin această tehnologie și numai o treime au o strategie de talent aliniată cu obiectivele de AI, potrivit unui studiu dat luni publicității.

Potrivit unei cercetări globale realizate de Accenture, doar 43% dintre companii investesc în dezvoltarea competențelor angajaților, ceea ce evidențiază un decalaj major în ceea ce privește valoarea generată de AI.

Bazat pe un studiu realizat în rândul a peste 1.320 de executivi C-level și 4.560 de angajați din 20 de industrii și 12 piețe, raportul identifică un grup restrâns de organizații, ‘Talent Reinventors’ (18%), care depășesc faza de experimentare și obțin impact măsurabil din AI. Aceste companii sunt de șapte ori mai predispuse să raporteze îmbunătățiri la nivel de cultură, de șase ori în experiența angajaților și de patru ori în adaptabilitatea forței de muncă, înregistrând totodată o creștere a veniturilor de 1,8% și a profitului de 1,4% în 2025.

Raportul evidențiază mai multe provocări critice care limitează valoarea AI.

Astfel, există un decalaj în strategia de talent: aproape 70% dintre organizații se bazează pe recrutare externă sau ad-hoc, doar 7% utilizează platforme interne de mobilitate bazate pe AI, iar 76% dintre angajați spun că nu au claritate asupra traseului profesional.

Pregătirea e insuficientă pentru AI: doar 25% dintre executivi spun că învățarea este integrată în fluxul de lucru, 36% dintre angajați primesc recomandări AI în timp real și numai 19% consideră că au competențele necesare pentru a lucra cu AI.

Există și riscuri de burnout: 55% dintre angajați resimt suprasolicitare cognitivă, iar 49% sunt îngrijorați de pierderea locului de muncă.

În contrast, organizațiile ‘Talent Reinventors’ sunt de 7,2 ori mai predispuse să prioritizeze mobilitatea internă bazată pe AI și de 16,5 ori mai capabile să utilizeze date dinamice despre competențe, facilitând tranziția angajaților către roluri relevante pentru viitor.

‘Dacă AI rămâne doar o investiție în tehnologie, fără o investiție reală în oameni, valoarea obținută va fi mult sub potențial. Diferența o fac companiile care își ajută angajații să înțeleagă și să folosească aceste instrumente în munca de zi cu zi. Vedem deja că organizațiile care pun oamenii în centrul acestei transformări sunt cele care cresc mai rapid și rămân competitive’, a declarat Raluca Burghelea, country managing director al Accenture România, citată în prezentarea cercetării.

Lucrarea definește șase caracteristici esențiale ale acestor organizații: claritate strategică, echipe inteligente asistate de AI, mobilitate a talentelor, co-învățare om-AI, leadership adaptativ și experiențe personalizate pentru angajați.

