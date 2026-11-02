Dominic Fritz: Obiectivul USR este clar – o guvernare fără PSD și AUR

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat duminică, într-o conferință de presă susținută alături de membrii noului Birou Național al partidului, că obiectivul formațiunii este o guvernare fără PSD și AUR, făcând o opoziție acerbă, dar constructivă și rămânând ‘câinele de pază’ în fața Guvernului PSD.

‘Cu această echipă vom face tot posibilul ca USR să rămână și să crească ca principala forță reformistă din țară. Vom face o opoziție acerbă, dar constructivă, care va avea ca obiectiv să continue ceea ce au făcut miniștrii USR la guvernare, adică să livreze rezultate pentru români, să aducă soluții reale, realiste pentru a îmbunătăți traiul românilor. Vom fi în același timp și câinele de pază al cetățenilor în fața unui Guvern PSD, care, fără să aibă o majoritate asumată în Parlament, va încerca să acapareze și mai mult instituțiile statului și toată puterea în stat. (…) Pentru o guvernare fără PSD și AUR, noi vom căuta în următorii doi ani să mărim această coaliție a forțelor reformiste și cu siguranță suntem și deschiși pentru colaborarea cu PNL, în acest sens’, a afirmat Dominic Fritz.

El a amintit printre rezultatele guvernării miniștrilor USR ‘salvarea’ șantierului naval Mangalia, redeschiderea unor fabrici și o mai bună protecție a pădurilor.

‘Aceste rezultate sunt reale, nu sunt doar retorică. Rolul nostru va fi să convingem oamenii că furia lor este legitimă, dar ea trebuie îndreptată împotriva celor care au creat corupție și sărăcie în România, nu împotriva unor dușmani virtuali din afara țării. Aceasta este diferența dintre USR și AUR’, a transmis Dominic Fritz.

Vicepreședintele Radu Miruță a spus că USR va merge în toate comunitățile, inclusiv acolo unde nu a fost prezent.

‘Le cerem românilor să ne dea suficientă putere politică încât ceea ce am făcut în patru ministere să facem în 16. Am făcut treabă de 14%. Vă garantez că vom face treabă de 30%. USR iese din orașele mari, ajunge acolo unde este durerea, unde familiile au fost destrămate, fiind nevoiți să plece oamenii străinătate, acolo unde nu sunt locuri de muncă de prea multă corupție care a închis fabrici și a tăiat la fier vechi uzine unde oamenii lucrau. Aceasta va face ca USR să câștige alegerile în 2028 și este datoria noastră să luptăm pentru acest lucru’, a punctat el.

Vicepreședinta USR Diana Buzoianu a criticat refuzul PSD de a organiza alegeri și numirile politice ale noului guvern, în contrast cu concursurile reale organizate de miniștrii partidului său.

‘Dacă erau cu adevărat atât de încrezători în ei, de ce atât de multă fugă de votul oamenilor? (…) În următorul an și jumătate vom merge în toate județele și comunitățile. (…) Românii nu mai vor să vadă astfel de instituții nefuncționând pentru ei. (…) Vom câștiga în 2028 încrederea românilor și cu acea încredere vom arăta că se poate guverna cu totul și cu totul altfel o țară întreagă’, a susținut ea.

Noua conducere a USR, aleasă la congresul de sâmbătă, are un mandat de trei ani, în care partidul se va concentra pe construirea unei alternative de guvernare. Două treimi dintre membrii Biroului Național sunt nou-aleși și echipa include șapte vicepreședinți din toate regiunile țării.