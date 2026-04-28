Dominic Fritz: Pentru USR sunt trei variante – guvern minoritar, anticipate sau mergem în opoziție

Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat, luni, că pentru partidul său există în acest moment trei variante – un guvern minoritar, alegeri anticipate sau să treacă în opoziție.

”Eu cred că există încă un spațiu pentru un posibil guvern minoritar condus de Ilie Bolojan. Poate totuși există și în PSD voci care spun că nu vor să paseze nota de plată la români, pentru că vor crește prețurile, vor crește ratele la bănci. Toate aceste lucruri se vor întâmpla din cauza PSD, din cauza AUR și s-ar putea ca nu toți parlamentarii să își dorească acest lucru. (…) Există astăzi pentru USR trei variante: ori un guvern minoritar, ori alegeri anticipate, ori mergem în opoziție”, a afirmat Dominic Fritz, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că nu este o variantă, după moțiunea de cenzură, întoarcerea la masa negocierilor pentru un guvern așa-zis pro-european.

Întrebat dacă USR a votat o moțiune de cenzură alături de AUR pentru a da jos Guvernul condus de Florin Cîțu, Dominic Fritz a răspuns: ”Sunt acum tot felul de narative care încearcă să mute centrul atenției de la mișcarea PSD – AUR, care acum se arată ca fiind într-un mariaj, să mute această atenție. USR nu a votat, nu, este fals. USR nu a votat niciodată o moțiune. Domnul Cîțu, uitați-vă în cărțile de istorie, domnul Cîțu a picat printr-o moțiune depusă de PSD. După ce domnul Cîțu, în cârdășie cu domnul Iohannis, a decis ca USR să plece de la guvernare. Cu totul altă situație. Astăzi suntem într-o situație geopolitică extrem de periculoasă, s-ar putea să pierdem 26 de miliarde de euro”.