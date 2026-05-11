Grindeanu spune că nu ar refuza şefia Guvernului dacă partidul ar considera că e potrivit pentru acest mandat

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că nu ar refuza să preia funcţia de prim-ministru, dacă o decizie în acest sens ar fi adoptată de PSD, într-un cadru ”lărgit”, aşa cum s-au luat şi alte decizii în partid.

Sorin Grindeanu a declarat, luni, referitor la varianta în care el ar fi cel care preia şefia Guvernului, că PSD s-a obişnuit ca deciziile importante să le ia în cadru „lărgit”.

„I-am învăţat pe colegii mei, eu şi ceilalţi din conducere, în ultimul an, ca deciziile în partid să le luăm lărgit. În acelaşi mod se va lua decizia legată de drumul pe care merge PSD şi de această dată. Că e opoziţie, când avem scenariile clare în faţă, că e guvern minoritar, că e parte dintr-o coaliţie unde PSD-ul nu are prim-ministru, în acelaşi mod vom lua decizia. Ar fi o anticipare pe care nu doresc să o fac”, a afirmat Sorin Grindeanu.

El a spus că nu ar refuza nominalizarea, dacă partidul i-ar cere să preia funcţia de premier.

„Dacă există această propunere, dacă ai mei colegi consideră că eu sunt cel mai potrivit, nu refuz nimic”, a adăugat Grindeanu.

El a menţionat că PSD nu îşi doreşte un guvern condus de prim-ministru tehnocrat.