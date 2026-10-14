Dominic Fritz: Voi propune Comitetului Politic ca parlamentarii USR să nu voteze Guvernul Luca Niculescu

Președintele Uniunii Salvați România, Dominic Fritz, a anunțat că va propune Comitetului Politic, în ședința de vineri, ca parlamentarii USR să nu voteze Guvernul Luca Niculescu.

”Nevoia de stabilitate nu poate fi folosită ca să ne întoarcem la un guvern de risipă și de protecție pentru privilegiații PSD. Da, România are nevoie de un guvern. Mulți îmi spun că sunt îngrijorați de prețuri, de rate, de siguranța locului de muncă. Tocmai de aceea, nu le putem cere oamenilor să accepte orice guvern, cu orice preț. Stabilitatea care ne este aruncată în față trebuie să se simtă în viața românilor, nu doar în liniștea baronilor care își pun oamenii să jefuiască – și asta în timp ce capturează justiția”, a scris liderul USR, miercuri seara, pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că USR nu va vota un guvern în care ”PSD se întoarce cu niște oameni-paravan” la ministerele cu bugete mari ca să ”blocheze reformele și să împartă din nou contracte și companii de stat”.

Dominic Fritz a făcut referire la rezultatele obținute de miniștrii USR.

Potrivit acestuia, în mai puțin de un an, Radu Miruță (Apărare) și Irineu Darău (Economie) ”au reușit să salveze” cinci fabrici și șantiere, precum și mii de locuri de muncă. De asemenea, ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a susținut zilele trecute, la Consiliul Afacerilor Externe, sancțiuni pentru peste 1.500 de persoane și organizații din Rusia.

”Diana Buzoianu oprește robinetele cu bani publici, în plânsetele lui Sorin ‘ceasul’ Grindeanu. Acest guvern nu se va putea baza decât pe o majoritate ascunsă PSD – AUR în Parlament. Nu pare că va avea o viață lungă, a anunțat PSD deja că ‘îl putem da jos în șase luni dacă nu ne place’. Pentru a pune cu adevărat capăt haosului scump creat de PSD și AUR, trebuie să ne întoarcem din nou la oameni și la urne. Voi propune Comitetului Politic al USR în ședința de vineri ca parlamentarii USR să nu voteze Guvernul Luca Niculescu”, a scris Dominic Fritz.