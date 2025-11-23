EAU lansează o iniţiativă de 1 miliard de dolari pentru extinderea inteligenţei artificiale în Africa

Emiratele Arabe Unite vor investi 1 miliard de dolari pentru a extinde infrastructura de inteligenţă artificială şi serviciile bazate pe AI în Africa, cu scopul de a sprijini dezvoltarea economică şi socială a statelor de pe continent, a anunţat ministrul de stat Saeed Bin Mubarak Al Hajeri la summitul liderilor G20 de la Johannesburg, citat de Reuters.

Iniţiativa ”AI for Development” urmăreşte integrarea tehnologiei AI în domenii precum educaţie, sănătate, agricultură şi adaptare la schimbările climatice.

”Considerăm inteligenţa artificială nu doar o industrie a viitorului, ci o piatră de temelie a viitorului umanităţii”, a declarat oficialul, subliniind angajamentul EAU de a accelera inovaţia şi de a dezvolta o AI responsabilă şi incluzivă.

Emiratele sunt deja unul dintre cei mai mari investitori străini în Africa, cu un comerţ bilateral de aproximativ 107 miliarde de dolari în 2024, în creştere cu 28% faţă de anul precedent. Între 2020 şi 2024, investiţiile totale ale EAU pe continent au depăşit 118 miliarde de dolari.

Abu Dhabi investeşte masiv în infrastructura AI la nivel global, inclusiv în dezvoltarea unuia dintre cele mai mari huburi de centre de date din lume, construit cu tehnologie americană.

Deşi Emiratele Arabe Unite nu sunt membre G20, acestea au fost invitate la summit de preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa, care găzduieşte pentru prima dată reuniunea liderilor marilor economii pe continentul african.