Economia Chinei a încetinit ușor în trimestrul doi din 2025, pe fondul tensiunilor comerciale

Încetinirea Chinei, a doua economie mondială, a fost sub așteptări în trimestrul doi din 2025, o dovadă de reziliență față de taxele vamale americane, deși analiștii arată că cererea slabă pe plan intern și dificultățile cu care se confruntă comerțul global vor spori presiunile asupra Beijingului pentru noi măsuri de stimulare, transmite Reuters.

Datele oficiale publicate marți arată că PIB-ul Chinei a crescut în ritm anual cu 5,2% în perioada aprilie – iunie 2025, o încetinire față de avansul de 5,4% din primul trimestru, dar peste estimările analiștilor intervievați de Reuters, de 5,1%.

‘China a înregistrat o creștere peste ținta oficială de 5% în trimestrul doi din 2025, parțial în urma evoluției exporturilor. Creșterile de peste 5% în trimestrele unu și doi dau posibilitatea Guvernului să tolereze o anume încetinire în semestrul doi al anului’, a apreciat Zhiwei Zhang, economist șef la Pinpoint Asset Management.

Comparativ cu primul trimestru, când s-a înregistrat un avans de 1,2% PIB-ul Chinei a crescut cu 1,1% în perioada aprilie – iunie 2025, arată datele Biroului Național de Statistică, peste estimările analiștilor intervievați de Reuters, de 0,9%.

Investitorii se așteaptă ca luna aceasta Beijingul să anunțe noi măsuri de stimulare, care să îmbunătățească evoluția economiei în semestrul doi al anului.

Până acum au fost majorate cheltuielile cu infrastructura și a fost stimulat consumul, alături de relaxarea politicii monetare, pentru a atenua efectele taxelor vamale americane.

Datele separate publicate marți arată că deși în iunie a crescut în ritm anual producția industrială cu 6,8%, cel mai rapid ritm din martie, vânzările cu amănuntul au crescut cu doar 4,8%, după un avans de 6,4% în mai.

Cel mai recent sondaj Reuters previzionează o încetinire a economiei Chinei la 4,5% și 4% în trimestrele trei și patru, pe fondul dificultăților cu care se confruntă comerțul global.

Pe ansamblul acestui an, creșterea PIB-ului Chinei ar urma să se situeze la 4,6% – sub ținta oficială și sub nivelul de 5% din 2024, și să ajungă la 4,2% în 2026, conform sondajului.