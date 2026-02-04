Economia Rusiei ar urma să crească cu până la 1,3% anul acesta

Economia Rusiei ar urma să crească cu 1% – 1,3% anul acesta, în timp ce inflația va fi la un nivel țintă de 4% – 4,5%, a anunțat marți vicepremierul Alexander Novak, informează agenția rusă de presă TASS.

”În ceea ce privește 2026, ne așteptăm la o creștere a PIB-ului de 1% – 1,3%, determinată în principal de factori interni. Inflația va fi la un nivel țintă de 4% – 4,5%”, a previzionat oficialul la întâlnirea Comitetului pentru Politică Economică al Consiliului Federației.

Producția industrială ar urma să crească cu 2,3% anul acesta, a adăugat Novak.

Reducerea dobânzii de către Banca Centrală a Rusiei va contribui la creșterea investițiilor, în timp ce investițiile de la buget rămân la nivelul din ultimii ani, a subliniat vicepremierul rus.

Banca Centrală a Rusiei estima, în 15 decembrie, o rată a inflației de 5,8% în 2025, de la 9,5% în 2024.