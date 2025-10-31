Eli Lilly a depăşit estimările financiare şi îşi majorează prognoza anuală, susţinută de vânzările record ale medicamentelor Zepbound şi Mounjaro

Compania farmaceutică americană Eli Lilly a raportat joi rezultate trimestriale peste aşteptările pieţei şi şi-a majorat estimările pentru întregul an, în contextul cererii puternice pentru medicamentele sale destinate tratamentului obezităţii şi diabetului, Zepbound şi Mounjaro, relatează CNBC.

Veniturile din trimestrul al treilea au urcat cu 54% faţă de anul precedent, la 17,6 miliarde de dolari, depăşind estimările de 16,01 miliarde. Profitul ajustat pe acţiune s-a situat la 7,02 dolari, peste prognoza de 5,69 dolari. Compania a înregistrat un profit net de 5,58 miliarde de dolari, comparativ cu 970 de milioane în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Vânzările Mounjaro au crescut cu 109%, ajungând la 6,52 miliarde de dolari, în timp ce Zepbound a generat 3,59 miliarde de dolari, o creştere de 184% faţă de anul trecut.

CEO-ul Dave Ricks a subliniat că ”adevărata vedetă a trimestrului” este tirzepatida, ingredientul activ comun celor două tratamente, care a consolidat poziţia companiei pe piaţa globală a medicamentelor anti-obezitate.

Cererea globală s-a intensificat, susţinută de lansările recente ale Mounjaro în China, Brazilia şi India.

În SUA, veniturile au crescut cu 45%, la 11,3 miliarde de dolari, impulsionate de o majorare cu 60% a volumului de vânzări, parţial compensată de preţuri medii mai mici.

Eli Lilly a anunţat o nouă prognoză anuală de venituri între 63 şi 63,5 miliarde de dolari, faţă de intervalul anterior de 60–62 miliarde, şi un profit ajustat între 23 şi 23,70 dolari pe acţiune, faţă de estimarea anterioară de 21,75–23 dolari.

Pentru a-şi consolida poziţia de lider pe piaţa medicamentelor GLP-1, compania îşi extinde colaborările comerciale, inclusiv un parteneriat cu Walmart pentru vânzarea directă a Zepbound la preţuri reduse pacienţilor care plătesc cash. În paralel, Eli Lilly pregăteşte lansarea viitorului său medicament oral experimental, orforglipron, menit să întărească dominaţia sa pe segmentul tratamentelor anti-obezitate.

Rezultatele confirmă avansul semnificativ al Eli Lilly în faţa rivalului Novo Nordisk, care a anunţat recent o ofertă concurentă pentru compania americană de biotehnologie Metsera, într-o nouă etapă a competiţiei pentru controlul pieţei globale a medicamentelor pentru obezitate şi diabet.