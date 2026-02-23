Eurostat: Grecia, România și Spania, țările UE cu cea mai mare pondere a agriculturii în PIB

Valoarea adăugată a sectorului agricol din UE a ajuns la 1,2% din PIB în 2024, cu 0,1 puncte procentuale (pp) mai mult decât în 2009, arată datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Ponderea agriculturii în PIB a fost semnificativ mai ridicată în Grecia (3,2%), România (2,5%) și Spania (2,3%) decât în alte state membre UE, următoarele cele mai mari valori fiind înregistrate în Bulgaria, Italia și Croația (1,8%). În 12 state UE, contribuția sectorului agricol a fost sub 1%, cea mai scăzută fiind în Luxemburg și Malta (0,2%).

Între 2009 și 2024, ponderea valorii adăugate a agriculturii în PIB a crescut în 15 state membre UE, cele mai semnificative creșteri fiind în Grecia (0,9 pp), Letonia (0,6 pp) și Spania (0,5 pp), iar cele mai severe scăderi în România (2,2 pp), Bulgaria (1,4 pp), Malta și Croația (ambele cu 0,7 pp).