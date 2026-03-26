Eurostat: Importurile UE de produse energetice au scăzut în 2025

Uniunea Europeană a importat anul trecut produse energetice în valoare de 336,7 miliarde de euro, cantitatea totală ajungând la 723,3 milioane de tone, arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

Comparativ cu 2024, importurile au scăzut, atât ca valoare (minus 11,1%), cât și ca greutate netă (minus 0,6%). De altfel, importurile de produse energetice sunt în declin din 2022: valoarea a scăzut cu 51,4%, de la 693,4 miliarde de euro, iar greutatea netă s-a redus cu 14,9%, de la 849,6 milioane de tone.

În cazul petrolului, comparativ cu 2024 au fost raportate scăderi atât în privința valorii uleiurilor petroliere importate (minus 17,8%) cât și a volumului importurilor (minus 6,1%). Pe de altă parte, valoarea gazelor lichefiate importate a crescut cu 35,2% în 2025, comparativ cu 2024, în timp ce volumul a înregistrat un avans de 24,4%.

O tendință asemănătoare s-a înregistrat și în cazul valorii gazelor naturale în stare gazoasă importate, care a crescut cu 3,4%, deși volumul a înregistrat un declin de 5,3%.

Datele Eurostat arată că în 2025 cei mai mari parteneri pentru importurile UE de uleiuri petroliere au fost Statele Unite (15,1%), Norvegia (14,4%) și Kazahstan (12,7%).

De asemenea, Statele Unite au furnizat mai mult de jumătate din gazele naturale lichefiate (GNL) importate (56%), înaintea Rusiei (13,9%) și Qatarului (8,9%).

Mai mult de jumătate din cantitatea de gaze naturale în stare gazoasă importate a venit din Norvegia (52,1%), înaintea Algeriei (17,4%) și Rusiei (10,4%).