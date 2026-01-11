Eurostat: Prețurile locuințelor au crescut cu 5,5% în UE, în trimestrul trei din 2025

Prețurile locuințelor au crescut cu 5,1% în zona euro și cu 5,5% în UE, în trimestrul trei din 2025, comparativ perioada similară din 2024, după un avans similar în ambele zone, în trimestrul doi din 2025, arată datele colectate prin Indicele prețurilor locuințelor, publicat vineri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul țărilor membre UE pentru care sunt disponibile datele, una a raportat o scădere a prețurilor locuințelor în trimestrul trei din 2025, iar 25 creșteri anuale. Scăderea a fost în Finlanda (minus 3,1%), iar cea mai mare expansiune s-a înregistrat în Ungaria (21,1%), Portugalia (17,7%) și Bulgaria (15,4%).

România a raportat un avans anual de 6,6% în trimestrul trei din 2025, după o creștere anuală de 4,7% în trimestrul doi din acest an.

Comparativ cu trimestrul doi din 2025, prețurile locuințelor au crescut cu 1,6% în zona euro și în UE, în perioada iulie-septembrie 2025.

În rândul țărilor membre UE pentru care sunt disponibile datele, cinci au raportat o scădere a prețurilor locuințelor, iar 21 creșteri. Cele mai semnificative scăderi au fost în Luxemburg (minus 3,1%), Finlanda (minus 2,2%) și Slovenia (minus 1,1%), iar cel mai important avans în Letonia (5,2%), Slovacia (4,9%) și Portugalia (4,1%).

România a raportat un avans de 2,3% în trimestrul trei din 2025, după o creștere de 0,4% în precedentele trei luni.