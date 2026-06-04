Eurostat: Bulgaria, Lituania și România, cel mai semnificativ avans din UE al prețurilor producției industriale, în aprilie

Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au crescut cu 4,9% în UE și în zona euro în aprilie, comparativ cu perioada similară din 2025, iar Bulgaria, Lituania și România sunt statele membre UE cu cele mai mari creșteri ale acestui indicator, arată datele publicate miercuri de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

În aprilie, comparativ cu perioada similară din 2025, cea mai mare creștere a prețurilor producției industriale în UE s-a înregistrat în Bulgaria (14,5%), Lituania (13,1%) și România (11,5%), iar scăderi au fost în Luxemburg (minus 3,7%), Estonia (minus 1,2%), Cipru (minus 0,7%) și Letonia (minus 0,6%).

Eurostat precizează că prețurile producției industriale în UE au fost influențate în special de o creștere de 12,6% a prețurilor la energie, de 1,9% a prețurilor bunurilor de capital, de 2,5% și de 3,7% a prețurilor bunurilor intermediare, în timp ce s-a înregistrat o scădere de 0,2% a prețurilor bunurilor de folosință imediată.

Prețurile producției industriale au crescut cu 0,7% în UE și cu 0,6% în zona euro, în aprilie, comparativ cu luna precedentă (când s-a înregistrat un avans de 3,1% în UE și de 3,4% în zona euro).

Cea mai mare creștere a prețurilor producției industriale în UE în aprilie, comparativ cu luna precedentă, s-a înregistrat în Danemarca (3%), Croația (2,7%) și Belgia (2,4%), iar scăderi au fost în Franța (minus 2,1%), Estonia (minus 0,8%) și Suedia (minus 0,3%). România a raportat un avans de 1,7% în aprilie, față de o creștere de 1,6% luna precedentă.

Eurostat precizează că prețurile producției industriale în UE au fost influențate în special de o creștere de 0,3% a prețurilor la energie, de 0,3% a prețurilor bunurilor de capital, de 1,8% a prețurilor bunurilor intermediare și de 0,3% a prețurilor bunurilor de folosință îndelungată, în timp ce prețurile bunurilor de folosință imediată au rămas stabile.

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), în România prețurile producției industriale pe total (piața internă și piața externă) au crescut cu 10,3%, în luna aprilie a acestui an, față de aceeași perioadă din 2025.

Potrivit sursei citate, la nivel comparativ aprilie – martie 2026, majorarea prețurilor producției industriale în total piață a fost de 1,7%.

Datele INS relevă faptul că pe marile grupe industriale, în aprilie 2026, cele mai importante creșteri față de aprilie 2025, au fost raportate în industria energetică (+20,53%), în industria bunurilor intermediare (+7,35%), industria bunurilor de uz curent (+5%), industria bunurilor de capital (+4,65%) și industria bunurilor de folosință îndelungată (+168%).

De asemenea, pe secțiuni și diviziuni, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a înregistrat cea mai mare creștere de la un an la altul, respectiv de 16,35%, urmată de distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+13,52%), industria extractivă (+10,32%) și de industria prelucrătoare (+8,29%).