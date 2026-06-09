Exim Banca Românească va contesta în instanță sancțiunea din investigația ROBOR

Exim Banca Românească a anunțat că va contesta în instanță decizia Consiliului Concurenței luată în cadrul investigației privind conduita băncilor în procesul de fixing al pieței monetare, susținând că și-a desfășurat activitatea cu respectarea deplină a normelor impuse de Banca Națională a României (BNR).

‘Exim Banca Românească respinge ferm concluziile investigației derulate de Consiliul Concurenței, care vizează conduita sa în procesul de fixing al pieței, considerând că acestea nu reflectă modul în care banca a contribuit în permanență, cu respectarea deplină a normelor Băncii Naționale a României, la funcționarea pieței monetare interbancare din România’, se arată într-un comunicat al instituției.

Banca subliniază că își desfășoară activitatea în conformitate cu cadrul legal și de reglementare aplicabil instituțiilor de credit din România și din Uniunea Europeană, sub supravegherea BNR și în acord cu standardele prudențiale și de guvernanță europene.

Potrivit sursei citate, pe parcursul investigației au fost puse la dispoziția autorității de concurență date, analize și explicații tehnice care, în opinia băncii, demonstrează că activitatea ei s-a desfășurat strict în limitele cadrului legal.

Exim Banca Românească este de părere că anumite concluzii rezultate din minuta deliberării ‘par să se bazeze pe o înțelegere neancorată în realitate a mecanismelor specifice pieței monetare’ și nu reflectă rolul cadrului reglementat și al supravegherii exercitate de banca centrală.

‘În consecință, Exim Banca Românească va contesta decizia în instanță și va utiliza toate căile legale disponibile pentru a demonstra corectitudinea conduitei sale, cu convingerea că instanțele vor confirma legalitatea și responsabilitatea acțiunilor sale’, se mai arată în comunicat.

Consiliul Concurenței a sancționat zece bănci cu amenzi în valoare totală de 3,73 miliarde lei pentru încălcarea normelor de concurență, respectiv legea concurenței și Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, prin coordonarea comportamentului în cadrul procedurii de stabilire a ROBOR.

Autoritatea de concurență menționează că, în urma investigației, a constatat că băncile participante la stabilirea ROBOR și-au coordonat comportamentul printr-un schimb de informații confidențiale și strategice, în special referitoare la preț, cu privire la nivelul ROBOR în cadrul procedurii de fixing. Independența cotațiilor din perioada de fixing este importantă, cu atât mai mult în cazul maturităților pentru care volumul tranzacțiilor efective fiind redus (3, 6, 12 luni), media acestor tranzacții nu poate fi folosită ca indicator relevant. Rezultatul procedurii de fixing este folosit la calculul dobânzilor pentru unele credite. Astfel, un nivel crescut al acestui indice poate fi favorabil creditorilor, dar afectează în mod direct consumatorii și ceilalți debitori ale căror contracte sunt raportate la ROBOR, a explicat CC.

Exim Banca Românească a fost sancționată cu o amendă 96,49 milioane lei.

ROBOR este rata de referință a pieței monetare interbancare ce influențează calculul dobânzilor pentru creditele acordate persoanelor juridice (inclusiv entități ale statului, precum autorități publice locale), dar și calculul dobânzilor pentru persoanele fizice care au credite acordate anterior anului 2019 și nu au făcut cerere să treacă la IRCC.

Deciziile Consiliului Concurenței sunt executorii, iar amenzile aplicate reprezintă venituri la bugetul de stat.