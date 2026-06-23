Bolojan: Până la sfârșitul lunii august trebuie să mai absorbim 5 miliarde de euro din granturile PNRR

România trebuie să mai absoarbă aproape 5 miliarde de euro din granturile Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), a anunțat, luni, prim-ministrul interimar Ilie Bolojan, la finalul ședinței de guvern unde a fost adoptat un memorandum prin care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a fost mandatat pentru finalizarea ajustării PNRR.

‘Prin adoptarea în această seară a memorandumului propus de Ministerul Proiectelor Europene se finalizează a treia negociere privind modificarea PNRR, ceea ce înseamnă că suntem în situația în care echipele tehnice ale ministerelor noastre conduse de Ministerul Proiectelor Europene au finalizat discuțiile cu echipele tehnice ale Comisiei Europene în așa fel încât România să poată finaliza absorbția fondurilor europene. A fost nevoie de discuții de peste două luni de zile în această perioadă pentru a clarifica cum vom realiza cele 66 de reforme și cum atingem cele 385 de ținte și de jaloane pe care România s-a angajat să le atingă’, a declarat Bolojan într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

El a explicat că obiectivul principal a fost ca România să nu piardă sumele alocate țării noastre pe componenta de grant, sumele nerambursabile.

‘Le mulțumesc colegilor noștri că au reușit ca în urma acestor negocieri să păstreze cele 13,6 miliarde de euro care erau sumele nerambursabile în continuare ca granturi pentru România. Asta înseamnă că până la sfârșitul lunii august trebuie să mai absorbim aproape 5 miliarde de euro din această sumă, în așa fel încât să putem achita lucrările care sunt în stadii avansate ‘, a declarat Bolojan.

Acesta a precizat că, pe componenta de împrumut din PNRR, ‘suma care a rămas în aceste discuții, la final, este de 6,64 miliarde de euro’.

‘Aici avem o reducere de 1,2 miliarde de euro față de sumele anterioare de la sfârșitul anului trecut, ca urmare a faptului că o parte din proiecte nu pot fi finalizate și, pe de altă parte, datorită calculelor care au fost făcute pe componentele de investiții’, a declarat Bolojan.