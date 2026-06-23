Colecția „SuperMașini Sport” revine în Italia, în numărul 8 fiind protagonist modelul Alfa Romeo 4C! Macheta metalică și revista, de joi la chioșcuri

Ajunsă la numărul 8, Colecția „SuperMașini Sport” vine cu încă o marcă italiană de prestigiu, Alfa Romeo. Mai exact modelul 4C, considerat o capodoperă a ingineriei și designului italian. Istoria acestuia este legată de renașterea Alfa Romeo ca marcă de automobile de lux și de înaltă performanță. Ideea din spatele modelului 4C a fost aceea de a crea un automobil sport pur, centrat pe șofer, care să aducă un omagiu bogatului patrimoniu al mărcii italiene în fabricarea de automobile sport captivante.

Frumos și performant

Lansat în 2013, modelul a captivat imediat prin estetica sa rafinată. Farurile rotunde, grila triunghiulară distinctivă Alfa Romeo și liniile musculoase creează o prezență vizuală unică pe șosea. În plus, modelul 4C nu este doar frumos, ci și eficient din punct de vedere al randamentului.

În interiorul habitaclului, atenția se concentrează asupra șoferului. Scaunele sport oferă o prindere fermă, asigurându-se că șoferul este bine conectat cu vehiculul. Dispunerea minimalistă a panoului de bord și volanul sportiv întăresc dedicarea Alfa Romeo față de experiența pură de conducere. Ulterior, edițiile speciale ale modelului 4C au adus detalii exclusive, iar anumite elemente de stil excepționale l-au consacrat ca mașină de colecție.

Macheta mașinii este realizată din metal cu elemente de plastic, cu atenție la detalii. Scara acestei serii este 1:34 – 1:39, machetele fiind astfel mai mari decât majoritatea celor oferite de alte colecții similare.

Ce vei găsi în numărul 8?

· Macheta metalică Alfa Romeo 4C – o replică oficială a mașinii pe care o recunoști după sunetul motorului

· Revista dedicată din care afli totul despre elegantul și performantul model italian

Calendarul viitoarelor apariții

Colecția „SuperMașini Sport” îți aduce un nou model spectaculos la fiecare două săptămâni:

· Numărul 9 – 9 iulie 2026: Ford GT 2017 – mașina creată pentru a străluci la Le Mans.

· Numărul 10 – 23 iulie 2026: Porsche Carrera RS – model care captivează iubitorii de automobile din 1973

· Numărul 11 – 06 august 2026: Lotus Elise – mașina care a primit numele nepoatei fondatorului mărcii.

Găsești numărul 8 al colecției la chioșcurile de ziare din toată țara începând de joi, 25 iunie, la prețul de 59,99 lei.

Stoc limitat!