Scăderea dobânzilor a ieftinit creditele ipotecare în Europa; București intră în top 5

Scăderea dobânzilor la creditele ipotecare, înregistrată în ultimele șase luni în statele Uniunii Europene, a dus la îmbunătățirea accesibilității contractării unei finanțări imobiliare, iar România a intrat în top cinci state cu cele mai ieftine astfel de împrumuturi, luând în calcul salariile medii și costurile cumpărării unui apartament cu două camere prin credit.

Potrivit unui raport realizat de Ipotecare.ro, rata medie lunară a unui credit ipotecar necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în București, finalizat de cel puțin 30 de ani și în afara zonelor semi-centrale, deține în prezent un procent de aproximativ 40% din salariul mediu net la nivel local.

În analiză a fost luată în calcul cumpărarea unui apartament cu o suprafață utilă de 50 de metri pătrați utili, cu o valoare de 115.000 de euro, și o dobândă fixă medie de 5,25%, nivel mediu înregistrat pentru creditele ipotecare acordate în București în prezent.

‘Capitala României este astfel a doua cea mai accesibilă piață ipotecară din regiune și prima în rândul statelor care nu au adoptat moneda euro, doar în Sofia înregistrându-se un nivel mai redus al indicatorului rată/salariu, de doar 35%. Capitala Bulgariei este și orașul cu cele mai accesibile credite ipotecare din Uniunea Europeană, dobânda medie fixă anuală a unui credit ipotecar contractat în euro fiind de doar 2,75%’, se arată în raport.

Analiza relevă, de asemenea, că statele din Europa Centrală și de Est au înregistrat de altfel cele mai notabile îmbunătățiri ale accesibilității contractării unui credit ipotecar pe parcursul ultimelor șase luni. Spre exemplu, nivelul indicatorului calculat de Ipotecare.ro s-a redus cu 11% în Varșovia, unde rata medie necesară pentru cumpărarea unui apartament cu două camere deține în prezent o pondere de 71% din salariul mediu la nivel local.

Creditele ipotecare din Budapesta sunt la fel de puțin accesibile, în ciuda îmbunătățirii înregistrate în prima parte a lui 2026 – rata medie necesară pentru cumpărarea unui apartament cu două camere în capitala Ungariei deține un procent de 64% din venitul mediu înregistrat la nivel local.

Un nivel chiar mai ridicat este înregistrat în Chișinău, unde raportul rată/salariu înregistrează o valoare de 75%, și în Praga, unde rata medie ipotecară necesară pentru cumpărarea unui apartament mass market cu două camere situat în afara zonelor semicentrale deține o pondere de 89% din venitul mediu la nivel local.

‘Finanțările ipotecare au devenit mai accesibile în 2026 pe întreg teritoriul Uniunii Europene ca urmare a scăderii dobânzilor. Creditele imobiliare acordate în București au o dobândă fixă medie de 5,25%, iar ofertele cele mai bune ajung la valori și de 4,55%, cu 2% mai puțin față de dobânda de politică monetară stabilită de Banca Națională, un caz unic la nivel european! România are cele mai mici dobânzi ipotecare din rândul statelor care nu au adoptat moneda euro: dobânda fixă medie din Ungaria are o valoare de 7,21%, cea din Polonia de 6,70%, cea din Cehia de 5,25%, iar cea din Moldova de aproape 8%. Statele care au adoptat moneda euro au dobânzi ipotecare mai mici deoarece inflația din aceste state este mult mai redusă, în medie de peste trei ori mai redusă comparativ cu cea din România, ceea ce duce și la costuri de finanțare mai mici’, a explicat Laurențiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro, citat în analiză.

După Sofia, cea mai redusă valoare a indicatorului rată/salariu este înregistrată în Roma, unde rata ipotecară medie necesară pentru cumpărarea unui apartament mass market cu două camere deține o pondere de 36% din venitul mediu la nivel local, cu două procente mai puțin ca la finalul anului trecut, și în Berlin, unde indicatorul rată/salariu are o valoare de aproximativ 38%, la fel ca în urmă cu șase luni.

Poziția a patra în rândul celor mai accesibile piețe ipotecare la nivel european este ocupată de Viena, unde rata medie a ajuns la o pondere de 39% din venitul mediu, în scădere de la 41% la finalul anului trecut. Bucureștiul se plasează pe treapta imediat următoare, cu un nivel de 40% al indicatorului rată/salariu, capitala României intrând astfel în rândul celor mai accesibile cinci capitale din punct de vedere ipotecar.

La polul opus, orașele cu cel mai redus nivel de accesibilitate ipotecară sunt Praga, unde raportul rată/salariu atinge o valoare de 89%, Londra, unde rata medie necesară pentru cumpărarea unui apartament cu două camere deține o pondere de 86% din salariul mediu net, și Paris, unde raportul rată/salariu atinge o valoare de 83%.

În analiză a fost luată în calcul cumpărarea unui apartament cu două camere mass market, cu o suprafață utilă de 50 de metri pătrați, finalizat de cel puțin 30 de ani și amplasat în afara zonelor centrale și semi-centrale ale mai multor capitale din UE. De asemenea, a fost luat în calcul un credit ipotecar pe o perioadă de 25 de ani, cu un avans de 15% și cu o dobândă fixă în primii cinci ani, fără a include costurile asociate, precum comisioanele, taxele notariale sau asigurările. Pentru stabilirea dobânzii au fost luate în calcul creditele ipotecare cu dobândă fixă de la primele trei bănci din fiecare stat analizat.

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