Comisia Europeană pune la dispoziție 1,1 miliarde euro pentru îmbunătățirea infrastructurii de transport a Europei

Comisia Europeană a lansat o cerere de propuneri în valoare de 1,1 miliarde euro pentru construirea și modernizarea infrastructurilor de transport din cadrul rețelei transeuropene de transport (TEN-T) a UE, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Aceasta este ultima cerere de acest tip din cadrul actualului buget european pe termen lung pentru perioada 2021-2027.

Proiectele selectate vor sprijini punerea în aplicare a propunerilor majore din domeniul transporturilor. Ele vor promova planul UE privind transportul feroviar de mare viteză și planul de acțiune industrială pentru sectorul european al autovehiculelor, consolidând în același timp conectivitatea maritimă, în conformitate cu strategia industrială maritimă și strategia industrială portuară ale UE , prezentate recent. Finanțarea va consolida, de asemenea, pregătirea pentru apărare a Europei, prin abordarea blocajelor în materie de mobilitate militară și prin sprijinirea implementării rapide a pachetului UE privind mobilitatea militară, a informat Executivul comunitar.

Cererea de propuneri pune un accent deosebit pe transportul feroviar, pe decarbonizarea transportului maritim și pe mobilitatea militară. De asemenea, sprijină electrificarea operațiunilor de transport rutier și a operațiunilor aeroportuare la sol, instalarea infrastructurii de încărcare în porturile maritime și interioare, precum și digitalizarea transportului rutier.

Ucraina și Republica Moldova sunt, de asemenea, incluse în cererea de propuneri în temeiul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), fapt care reflectă dezvoltarea legăturilor lor de transport cu UE, a indicat Executivul comunitar.

MIE este instrumentul emblematic al UE pentru finanțarea și punerea în aplicare a politicii privind TEN-T. Proiectele selectate în cadrul cererii de propuneri din 2026 vor contribui la realizarea unei infrastructuri de transport mai inteligente, mai eficiente și mai sustenabile, la îmbunătățirea interoperabilității, precum și la consolidarea rezilienței rețelelor de transport din întreaga UE.

Termenul de depunere a candidaturilor este 6 octombrie 2026.