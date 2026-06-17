BCE va fi proactivă împotriva inflației ridicate chiar și după acordul SUA cu Iranul, spune economistul șef al instituției

Banca Centrală Europeană va continua să adopte o politică ‘proactivă’ în lupta sa împotriva inflației ridicate, chiar și după ce Statele Unite și Iranul au ajuns la un acord care a dus la scăderea prețurilor la energie, a declarat marți economistul-șef al BCE, Philip Lane, transmite Reuters.

Săptămâna trecută, BCE a majorat dobânda de referință, pentru prima dată în ultimii trei ani, și a lăsat deschisă ușa unei înăspriri suplimentare a politicii monetare, pentru a evita ca scumpirea carburanților, provocată de războiul din Iran, să se extindă și asupra altor prețuri.

Într-un interviu acordat la conferința Reuters NEXT Europe organizată la Londra, Lane a declarat că prețul petrolului a rămas peste nivelul de dinainte de război, chiar și după o scădere în această săptămână, adăugând că BCE va continua să lupte cu inflația, care se așteaptă acum să fie peste ținta sa de 2% timp de un an.

‘Vom continua să fim proactivi în politica monetară, în conformitate cu modul în care evoluează riscurile’, a spus Lane. Acordul interimar convenit între Statele Unite și Iran ar prelungi un armistițiu fragil și ar redeschide Strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul a blocat-o efectiv de când SUA și Israelul au atacat Iranul în februarie.

Economistul șef al BCE a subliniat faptul că investitorii pariază pe faptul că prețul țițeiului Brent va rămâne peste 70 de dolari pe baril în următorii ani, situându-se între scenariul de bază al BCE și scenariul său mai blând, dar mai aproape de primul.

‘Evoluează între scenariul nostru de bază și scenariul modest. Dar, în cele din urmă, cred că, într-o perspectivă multianuală, mai aproape de scenariul de bază’, a spus Lane.

BCE mizează pe o inflație de 3% în acest an, 2,3% anul viitor și 2% în 2028 în scenariul său de bază, în timp ce scenariul mai blând prevede o scădere a inflației sub țintă anul viitor.

În comentarii sale, care pot fi percepute ca susținând noi creșteri ale dobânzilor, Lane a enumerat o serie de factori care ar compensa, parțial, șocul prețurilor la energie asupra economiei zonei euro, scrie Reuters. Acești factori variază de la o redresare în sectorul construcțiilor și până la creșterea câștigurilor reale și cheltuieli mai mari în Germania, a spus Lane.

‘Multe aspecte individuale sunt pozitive. Așadar, șocul energetic evident negativ se încadrează în contextul acestei rezistențe mai ample’, a estimat economistul șef al BCE.