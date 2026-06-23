Țări din CEE, inclusiv România, cer UE consolidarea fondului care ajută tranziția la energia verde

Țări din Europa Centrală și de Est (CEE), inclusiv România, Polonia, Bulgaria și Estonia, au cerut Uniunii Europene consolidarea fondului care ajută tranziția la energia verde a țărilor UE mai sărace, se arată într-o scrisoare analizată de Reuters.

Comisia Europeană (CE) pregătește o revizuire a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii (ETS), în iulie, pentru alinierea sa la obiectivele climatice din 2040 ale blocului comunitar. Dar planul este afectat de dezbaterea politică privind oprirea scăderii competitivității industriale a Europei. Guverne cum ar fi cel al Italiei și Cehiei au cerut Bruxelles-ului să slăbească ETS pentru a reduce costurile pe termen scurt pentru industriile locale – ceea ce ar putea însemna mai puțină finanțare canalizată către tranziția la energia verde.

În scrisoarea trimisă CE, datată 19 iulie, 12 guverne cer UE consolidarea ‘fondului de modernizare’, un fond din comercializarea certificatelor de emisii de carbon, care din 2021 a investit peste 20 miliarde de euro pentru a ajuta cele mai sărace state membre UE să renunțe treptat la combustibilii fosili.

‘În actualul context politic și economic, caracterizat de sporirea incertitudinilor și a riscurilor geopolitice, mecanismele previzibile de finanțare rămân o condiție esențială pentru succesul tranziției energetice a UE. Cerem o majorare semnificativă a nivelului finanțării, aliniat dificultăților în creștere ale tranziției’, se arată în scrisoare.

Printr semnatari se află și Grecia, Cehia, Croația, Ungaria, Letonia, Lituania, Slovacia și Slovenia.

Fondul de modernizare sprijină cele 12 state care au semnat scrisoarea, plus Portugalia, pentru a se asigura că statele membre UE cele mai sărace țin pasul cu obiectivele climatice ale blocului comunitar.